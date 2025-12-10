11 Aralık Perşembe okullar tatil mi? Kar tatili haberleri

Yarın okulların tatil olup olmadığı, kar yağışının ardından merak edilmeye başlandı.

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler İstanbul, Ankara Şırnak ve diğer illerde okulların tatil olup olmadığını araştırıyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikler tarafından duyurulan okulların tatil edildiği ifadeleri, henüz herhangi bir ilde yer almadı.

Okulların tatil edilip edilmediği, yağışın şiddeti ve hava koşullarına göre değişkenlik gösteriyor.