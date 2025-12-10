Bahadır Kimya Fabrika yangın son durum ne söndürüldü mü?

Yahşihan ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Bahadır Kimya Fabrikası'nda henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

BAHADIR KİMYA FABRİKA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Fabrikada bulunan 70 işçi güvenli biçimde tahliye edildi.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün yanı sıra çevre illerden de takviye ekiplerin müdahalesiyle yangın büyük oranda kontrol altına alınırken, tankların bulunduğu bölümde de tehlikenin bertaraf edildiği öğrenildi.

AFAD'ın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda yangının tamamen bitirilmesinin ardından soğutma çalışması yapılacak.

Fabrikanın tam sigorta ve kasko güvencesine sahip olduğu öğrenilirken, işletmenin üretim faaliyetlerine en kısa sürede yeniden başlayabilmesi için gerekli desteklerin sağlanacağı ifade edildi.