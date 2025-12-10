Karabağ Ajax maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçında saatler kaldı

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün 6. haftanın son maçları oynanacak. Karşılaşmalar Karabağ - Ajax maçıyla başlayacak. Taraftarlar tarafından Karabağ - Ajax maçı nereden izlenir, hangi kanalda olduğu araştırılıyor.

KARABAĞ - AJAX MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanacak olan Karabağ - Ajax maçı açıklanan bilgilere göre tabii spor ekranlarından yayınlanacak. Karabağ bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

7 puanla 21. sırada yer alan Karabağ, karşılaşmadan galibiyet alarak tur atlamayı garantilemek istiyor. Ajax ise bu sezon henüz Şampiyonlar Ligi'nde puan alamadı. Hollanda ekibi ligde 0 puanla sonuncu sırada yer alıyor.

KARABAĞ - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak olan Karabağ - Ajax maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Slovenyalı hakem Rade Obrenovic yönetecek.

KARABAĞ - AJAX MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Karabağ'da karşılaşma öncesinde Kady Borges ve Shahrudin Mahammadaliyev'in sakatlığı bulunuyor. Ajax tarafında ise James McConnel, Steven Berghuis, Wout Weghorst, Kenneth Taylor ve Gerald Alders'in sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Josip Sutalo ise maç kadrosuna alınmadı.

Karabağ - Ajax maçının muhtemel ilk 11'leri ise şöyle:

Karabağ: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Zoubir, Addai; Duran

Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Gloukh, Taylor; Bounida, Dolberg, Godts