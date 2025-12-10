Menü Kapat
İstanbul
Karabağ Ajax maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçında saatler kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında bugün Karabağ ile Ajax karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala Karabağ - Ajax maçı nereden izlenir, hangi kanalda olduğu gündeme geldi. Saat 20.45'te başlayacak olan Karabağ - Ajax maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

Karabağ Ajax maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçında saatler kaldı
10.12.2025
10.12.2025
Avrupa'nın bir numaralı organizasyonu olan 'nde bugün 6. haftanın son maçları oynanacak. Karşılaşmalar - maçıyla başlayacak. Taraftarlar tarafından Karabağ - Ajax maçı nereden izlenir, hangi kanalda olduğu araştırılıyor.

Karabağ Ajax maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçında saatler kaldı

KARABAĞ - AJAX MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanacak olan Karabağ - Ajax maçı açıklanan bilgilere göre tabii spor ekranlarından yayınlanacak. Karabağ bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

7 puanla 21. sırada yer alan Karabağ, karşılaşmadan galibiyet alarak tur atlamayı garantilemek istiyor. Ajax ise bu sezon henüz Şampiyonlar Ligi'nde puan alamadı. Hollanda ekibi ligde 0 puanla sonuncu sırada yer alıyor.

Karabağ Ajax maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçında saatler kaldı

KARABAĞ - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak olan Karabağ - Ajax maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Slovenyalı hakem Rade Obrenovic yönetecek.

Karabağ Ajax maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçında saatler kaldı

KARABAĞ - AJAX MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Karabağ'da karşılaşma öncesinde Kady Borges ve Shahrudin Mahammadaliyev'in sakatlığı bulunuyor. Ajax tarafında ise James McConnel, Steven Berghuis, Wout Weghorst, Kenneth Taylor ve Gerald Alders'in sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Josip Sutalo ise maç kadrosuna alınmadı.

Karabağ - Ajax maçının muhtemel ilk 11'leri ise şöyle:

Karabağ: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Zoubir, Addai; Duran

Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Gloukh, Taylor; Bounida, Dolberg, Godts

