Karabağ Ajax maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçında saatler kaldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün 6. haftanın son maçları oynanacak. Karşılaşmalar Karabağ - Ajax maçıyla başlayacak. Taraftarlar tarafından Karabağ - Ajax maçı nereden izlenir, hangi kanalda olduğu araştırılıyor.
Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanacak olan Karabağ - Ajax maçı açıklanan bilgilere göre tabii spor ekranlarından yayınlanacak. Karabağ bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
7 puanla 21. sırada yer alan Karabağ, karşılaşmadan galibiyet alarak tur atlamayı garantilemek istiyor. Ajax ise bu sezon henüz Şampiyonlar Ligi'nde puan alamadı. Hollanda ekibi ligde 0 puanla sonuncu sırada yer alıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak olan Karabağ - Ajax maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Slovenyalı hakem Rade Obrenovic yönetecek.
Karabağ'da karşılaşma öncesinde Kady Borges ve Shahrudin Mahammadaliyev'in sakatlığı bulunuyor. Ajax tarafında ise James McConnel, Steven Berghuis, Wout Weghorst, Kenneth Taylor ve Gerald Alders'in sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Josip Sutalo ise maç kadrosuna alınmadı.
Karabağ - Ajax maçının muhtemel ilk 11'leri ise şöyle:
Karabağ: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Zoubir, Addai; Duran
Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Gloukh, Taylor; Bounida, Dolberg, Godts