TGRT Haber
Canlı Yayın
11°
Avatar
Editor
 TGRT Haber

FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Piyasaların gözü bu akşamki kararda

FED Aralık 2025 faiz kararı saat kaçta açıklanacak belli oldu. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesi belirsizlikler yatırımcıların odağına yerleşirken, Fed yetkilileri arasındaki görüş ayrılıklarının derinleşmesi risk iştahını azaltıyor. ABD’de uzun süren hükümet kapanmasının ardından gelen ılımlı enflasyon verileri faiz indirim beklentilerini artırmıştı. İşte FED faiz kararı Aralık 2025 beklenti ve piyasalarda son durum…

FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Piyasaların gözü bu akşamki kararda
Haber Merkezi
10.12.2025
10.12.2025
, ABD Merkez Bankasının faiz kararı öncesinde yön arayışını sürdürüyor. Fed yetkililerinin farklılaşan mesajları ve siyasi açıklamalar gündemin odağında yer alıyor.

FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Piyasaların gözü bu akşamki kararda

FED FAİZ KARARI ARALIK 2025 NE OLUR?

ABD’de 43 gün süren hükümet kapanmasının ardından açıklanan ılımlı verileri, Fed’in faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik beklentileri artırmış durumda. Para piyasalarında 25 baz puanlık indirim ihtimali yüzde 86 seviyesinde hesaplanırken, 50 baz puanlık indirim ihtimali değerlendirmelerde yer almıyor. Fed üyeleri arasında faiz indirimine yönelik fikir ayrılıklarının devam etmesi, kararın tonuna ilişkin belirsizliği güçlendiriyor. Fed yetkililerinin bir kısmı daha fazla veri gerektiğini belirtirken, diğer kısmı ise indirim için uygun koşulların oluştuğunu dile getiriyor.

FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Piyasaların gözü bu akşamki kararda

Makroekonomik veri tarafında özel sektör istihdamının artış göstermesi ve JOLTS açık iş sayısının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump’ın faizlerin hızlı şekilde düşürülmesi gerektiğine dair açıklamaları ve Fed Başkanı ’a yönelik eleştirileri yatırımcıların izlediği başlıklar arasında yer alıyor. Trump’ın Fed başkanlığı için farklı isimleri değerlendireceğini söylemesi piyasaların hareketliliğini artırırken, bu gelişmeler karar metninden gelecek sinyallerin önemini daha da yükseltiyor.

FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Piyasaların gözü bu akşamki kararda

FED KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

bu akşam saat 22.00’de açıklanacak. ABD’de dün karmaşık bir seyir izleyen hisse senedi piyasalarının ardından endeks vadeli kontratlar güne yükselişle başladı. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,19 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi yatay görünümünü koruyor. Altının ons fiyatı Fed’den gelebilecek şahin tonda açıklamalara bağlı olarak sınırlı düşüş gösterirken, Brent petrol fiyatı son kapanışın hemen altında izleniyor. Kurumsal tarafta JPMorganChase hisselerinde gider tahminlerinin yükselmesi sonrası yaşanan gerileme öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.

FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Piyasaların gözü bu akşamki kararda

Avrupa tarafında ECB Başkanı Christine Lagarde’ın Londra’daki etkinlikte yapacağı konuşma beklenirken, bölgedeki jeopolitik açıklamalar da piyasaların gündemini etkiliyor. Almanya’da dış ticaret fazlasının beklentilerin üzerinde gelmesi endekslerdeki fiyatlamalara yansırken, bölge borsalarında karışık seyir hakim oldu.

FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Piyasaların gözü bu akşamki kararda

FED FAİZ KARARI ARALIK 2025 NE ZAMAN, TÜRKİYE SAATİ İLE KAÇTA AÇIKLANACAK?

Fed’in bu akşam açıklayacağı karar ile birlikte Başkan Jerome Powell’ın yapacağı değerlendirmeler, sadece bugünkü fiyatlamalar açısından değil, ayın geri kalanında da küresel piyasalarda yön belirleyici olacak. Para piyasalarında fiyatlamalar yoğun şekilde takip edilirken, karar sonrası gelecek mesajlar faiz indirim sürecinin nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları sunacak. Fed’in faiz kararı Türkiye saati ile bu akşam saat 22.00’de açıklanacak.

TGRT Haber
