FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Piyasaların gözü bu akşamki kararda

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının faiz kararı öncesinde yön arayışını sürdürüyor. Fed yetkililerinin farklılaşan mesajları ve siyasi açıklamalar gündemin odağında yer alıyor.

FED FAİZ KARARI ARALIK 2025 NE OLUR?

ABD’de 43 gün süren hükümet kapanmasının ardından açıklanan ılımlı enflasyon verileri, Fed’in faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik beklentileri artırmış durumda. Para piyasalarında 25 baz puanlık indirim ihtimali yüzde 86 seviyesinde hesaplanırken, 50 baz puanlık indirim ihtimali değerlendirmelerde yer almıyor. Fed üyeleri arasında faiz indirimine yönelik fikir ayrılıklarının devam etmesi, kararın tonuna ilişkin belirsizliği güçlendiriyor. Fed yetkililerinin bir kısmı daha fazla veri gerektiğini belirtirken, diğer kısmı ise indirim için uygun koşulların oluştuğunu dile getiriyor.

Makroekonomik veri tarafında özel sektör istihdamının artış göstermesi ve JOLTS açık iş sayısının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump’ın faizlerin hızlı şekilde düşürülmesi gerektiğine dair açıklamaları ve Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirileri yatırımcıların izlediği başlıklar arasında yer alıyor. Trump’ın Fed başkanlığı için farklı isimleri değerlendireceğini söylemesi piyasaların hareketliliğini artırırken, bu gelişmeler karar metninden gelecek sinyallerin önemini daha da yükseltiyor.

FED KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı bu akşam saat 22.00’de açıklanacak. ABD’de dün karmaşık bir seyir izleyen hisse senedi piyasalarının ardından endeks vadeli kontratlar güne yükselişle başladı. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,19 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi yatay görünümünü koruyor. Altının ons fiyatı Fed’den gelebilecek şahin tonda açıklamalara bağlı olarak sınırlı düşüş gösterirken, Brent petrol fiyatı son kapanışın hemen altında izleniyor. Kurumsal tarafta JPMorganChase hisselerinde gider tahminlerinin yükselmesi sonrası yaşanan gerileme öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.

Avrupa tarafında ECB Başkanı Christine Lagarde’ın Londra’daki etkinlikte yapacağı konuşma beklenirken, bölgedeki jeopolitik açıklamalar da piyasaların gündemini etkiliyor. Almanya’da dış ticaret fazlasının beklentilerin üzerinde gelmesi endekslerdeki fiyatlamalara yansırken, bölge borsalarında karışık seyir hakim oldu.

FED FAİZ KARARI ARALIK 2025 NE ZAMAN, TÜRKİYE SAATİ İLE KAÇTA AÇIKLANACAK?

Fed’in bu akşam açıklayacağı karar ile birlikte Başkan Jerome Powell’ın yapacağı değerlendirmeler, sadece bugünkü fiyatlamalar açısından değil, ayın geri kalanında da küresel piyasalarda yön belirleyici olacak. Para piyasalarında fiyatlamalar yoğun şekilde takip edilirken, karar sonrası gelecek mesajlar faiz indirim sürecinin nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları sunacak. Fed’in faiz kararı Türkiye saati ile bu akşam saat 22.00’de açıklanacak.