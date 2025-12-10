Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Çöpe atmak için aldığı poşetten 60 bin dolar çıktı!

Kocaeli'de sokakta ağaç altında gördüğü kargo poşetini çöpe atamak için alan market çalışanı gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Poşitin içinde deste dest dolarları gören market çalışanı paralar emniyete emanet etti. Poşetin içinden 60 bin dolar çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çöpe atmak için aldığı poşetten 60 bin dolar çıktı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.12.2025
saat ikonu 18:56
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
saat ikonu 18:56

'nin ilçesi, sıra dışı bir olayla gündeme geldi. Sabah saatlerinde işe başlayan bir market çalışanı, dürüstlüğü ve vicdanıyla örnek teşkil eden bir davranış sergiledi. Bayramoğlu Mahallesi Plaj Yolu Caddesi'nde bir markette görev yapan İ.A., market önündeki temizlik esnasında, bir ağacın altında bırakılmış şüpheli bir poşetine rastladı.

DESTE DESTE DOLAR DOLU OLDUĞUNU GÖRDÜ

Poşeti çöpe atmak üzere eline alan İ.A., içinin dolu olduğunu fark edince durumdan şüphelenerek market müdürüne bilgi verdi. Market müdürü ile birlikte paketi kontrol eden çalışanlar, ABD Doları görünce parayı Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Amirliği’ne giderek teslim etti. Polis ekiplerince yapılan sayımda paketteki miktarın toplam 60 bin dolar (2.556.498 lira) olduğu tutanakla kayıt altına alındı. Paranın sahibinin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Çöpe atmak için aldığı poşetten 60 bin dolar çıktı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sadaka kutusu ve nakit para çaldılar! Kamera o anlarda kayıttaydı
Büyükçekmece sonrası bir skandal da Konya'dan! Katip hesaba para geçirdi sanal bahiste harcadı
ETİKETLER
#kocaeli
#darıca
#kargo
#Düzgünlülük
#Dürüstlük
#Dürüst Çalışan
#Dolara Rastlama
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.