Çöpe atmak için aldığı poşetten 60 bin dolar çıktı!

Kocaeli'nin Darıca ilçesi, sıra dışı bir olayla gündeme geldi. Sabah saatlerinde işe başlayan bir market çalışanı, dürüstlüğü ve vicdanıyla örnek teşkil eden bir davranış sergiledi. Bayramoğlu Mahallesi Plaj Yolu Caddesi'nde bir markette görev yapan İ.A., market önündeki temizlik esnasında, bir ağacın altında bırakılmış şüpheli bir kargo poşetine rastladı.

DESTE DESTE DOLAR DOLU OLDUĞUNU GÖRDÜ

Poşeti çöpe atmak üzere eline alan İ.A., içinin dolu olduğunu fark edince durumdan şüphelenerek market müdürüne bilgi verdi. Market müdürü ile birlikte paketi kontrol eden çalışanlar, ABD Doları görünce parayı Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Amirliği’ne giderek teslim etti. Polis ekiplerince yapılan sayımda paketteki miktarın toplam 60 bin dolar (2.556.498 lira) olduğu tutanakla kayıt altına alındı. Paranın sahibinin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.