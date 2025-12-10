Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Rusya-Ukrayna Savaşı bitiyor mu? Zelenskiy'den sürpriz sözler! Tarih bile verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yaklaşık 4 yıldır Rusya'yla süren savaş için barış planı üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek "Bu hafta, hepimiz için, kan dökülmesine son vermek için yeni haberler getirebilir." ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı bitiyor mu? Zelenskiy'den sürpriz sözler! Tarih bile verdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.12.2025
19:47
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
19:56

sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'nı sona erdirmek için yoğun çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Savaştan sonra Ukrayna'nın ve ekonomisinin kalkınması için gereken konular hakkına bugün tarafıyla bir görüşme yapılacağını aktaran Zelenskiy, "Ukrayna için her şey güvenilir ve onurlu olmalıdır." ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı bitiyor mu? Zelenskiy'den sürpriz sözler! Tarih bile verdi

"BELGEYİ ABD'YE İLETECEĞİZ"

ABD'nin, savaşı sona erdirmek için önerdiği barış planı üzerindeki çalışmaları sürdürdüklerine işaret eden Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda, savaşı sona erdirmenin parametrelerini belirleyebilecek temel bir belgenin 20 maddesi üzerinde çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Başkan (Donald) Trump'ın heyeti ve Avrupa'daki müttefiklerimizle yürüttüğümüz ortak çalışmanın ardından belgeyi yakın gelecekte ABD'ye ileteceğiz."

Rusya-Ukrayna Savaşı bitiyor mu? Zelenskiy'den sürpriz sözler! Tarih bile verdi

"BU HAFTA YENİ HABERLER GETİREBİLİR"

Savaşın ardından Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlanması yönünde oluşturulan "İstekliler Koalisyonu" toplantısının yarın yapılacağını bildiren Zelenskiy, "Bu hafta, hepimiz için, kan dökülmesine son vermek için yeni haberler getirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı bitiyor mu? Zelenskiy'den sürpriz sözler! Tarih bile verdi

Zelenskiy, barışın sağlanması için Rusya'nın saldırılarını durdurma ve daha sonra Ukrayna'ya bir daha saldırmaması üzerinde çalıştıklarını belirtti.

