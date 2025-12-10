Menü Kapat
 Selahattin Demirel

MKE Alpay mayınlı arazilerde Mehmetçiğin yanında! Özellikleri düşmana korku veriyor

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) mayınlı arazilerde ilerlemeyi ve mayın temizlemeyi sağlayan "MKE ALPAY" ismi verilen savunma ürünü, Mehmetçiğin yanında. Tamamen yerli imkanlarla üretilen teknoloji, düşmana korku verecek özelliklere sahip.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.12.2025
saat ikonu 20:41
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
saat ikonu 20:41

Savunma teknolojilerinde önemli başarılar kaydeden Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (), askeri alanda çok kritik öneme sahip üretimi, Türk Silahlı Kuvvetleri için büyük kolaylık sağlıyor.

MKE ALPAY ismi verilen teknolojiyle mayınlı arazilerin temizlenmesi daha kolay ve pratik bir şekilde yapılıyor.

YÜZDE 100 YERLİ ÜRETİM

Stratejik öneme sahip ürün, harekat sırasında mayınlı arazilerde motorize birlikler ve yaya unsurların hedeflenen bölgeye güvenli şekilde intikal edebilmesi için MKE mühendisleri tarafından %100 yerli ve millî imkanlarla geliştirildi.

MKE Alpay mayınlı arazilerde Mehmetçiğin yanında! Özellikleri düşmana korku veriyor

ANTİ-TANK VE ANTİ-PERSONEL MAYINLARININ TAMAMINA KARŞI ETKİLİ

Anti-tank ve anti-personel mayınlarının tamamına karşı etkili olan MKE ALPAY’ın römork üzerine kurulu olan sistemi, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), tank veya kamyon gibi araçlar ile kolaylıkla taşınabiliyor.
400 kilogram C4 patlayıcı ile yüzde 99 temizleme güvenilirliğine sahip olan MKE ALPAY, temizlenmek istenen araziye getirildikten sonra sistem bünyesinde yer alan roket ile 200 metreye kadar fırlatılabiliyor.

2 PERSONELLE 15 DAKİKADA HAZIRLANABİLİYOR

Fırlatıldıktan sonra detonatör aracılığıyla uzaktan ateşlenen roket, 10 metre genişlikte ve 100 metre uzunluktaki alanda yerin 1 metre altında bulunan mayınları etkisiz hale getirerek güvenli bir koridor oluşturuyor. Arazinin mayından temizlendiği teyit edildikten sonra motorize ve piyade birlikleri açılan koridordan güvenli bir şekilde geçiş sağlıyor. Her türlü hava şartlarında etkin bir şekilde kullanılan sistem, 2 personelle 15 dakika gibi kısa bir sürede kullanıma hazır hale getirilebiliyor.

MKE Alpay mayınlı arazilerde Mehmetçiğin yanında! Özellikleri düşmana korku veriyor

Dünyada büyük bir tehdit haline gelen mayınlı sahalar için güvenli çözüm sunan MKE ALPAY, yüksek ihracat potansiyeli ile de öne çıkıyor. Sistem halihazırda Mehmetçik tarafından mayın riskinin bulunduğu harekât sahalarında ve sınır bölgelerinde aktif olarak kullanılıyor.

