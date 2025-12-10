Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Athletic Bilbao PSG maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Bugün Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacaklar

Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası kapsamında Fransız devi PSG, İspanya ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. İspanya'da gerçekleştirilecek olan Athletic Bilbao - PSG maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı duyuruldu. Yapılan duyurunun ardından Athletic Bilbao - PSG maç kadrosu, muhtemel 11'leri gündeme geldi.

Athletic Bilbao PSG maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Bugün Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacaklar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.12.2025
saat ikonu 22:10
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
saat ikonu 22:10

'nde bugün - maçı gerçekleştirilecek. Kritik karşılaşmada Athletic Bilbao tur atlama şansını artırmak, PSG ise ilk 8'e girme ihtimali için sahaya çıkacak.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Athletic Bilbao - PSG maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Athletic Bilbao PSG maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Bugün Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacaklar

ATHLETİC BİLBAO - PSG MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

San Memes Stadyumu'nda gerçekleştirilecek olan Athletic Bilbao - PSG maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Federasyonu'ndan hakem Daniel Siebert yönetecek.

Athletic Bilbao bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 maçta birer galibiyet ve beraberlik ile 3 mağlubiyet aldı. Ligin ilk 5 haftasında 4 puan toplayan İspanya ekibi 28. sırada yer alıyor.

PSG ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sadece Bayern Münih karşısında mağlubiyet aldı. Diğer 4 maçta da sahadan galibiyet ile ayrılan Fransız ekibi, 12 puanla 4. sırada bulunuyor.

Athletic Bilbao PSG maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Bugün Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacaklar

ATHLETİC BİLBAO - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası kapsamında oynanacak olan Athletic Bilbao - PSG maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 23.00'te başlayacak.

Athletic Bilbao PSG maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Bugün Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacaklar

ATHLETİC BİLBAO - PSG MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Athletic Bilbao'da karşılaşma öncesinde Benat Prados, Unai Eguiluz, Maroan Sannadi, Aymeric Laporte'nin sakatlığı bulunuyor. Yeray Alvarez ve Aitor Paredes ise cezalı oldukları için karşılaşmanın maç kadrosuna alınmadılar.

Konuk ekip PSG tarafında ise Archraf Hakimi, Lucas Beraldo, Desire Doue, Nuno Mendes, Ousmane Dembele ve Lucas Chevalier sakatlıkları nedeniyle maçta oynamayacaklar. Lucas Hernandez ise kırmızı kart cezalısı olduğu için Devler Ligi maçında forma giyemeyecek.

Athletic Bilbao PSG maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Bugün Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacaklar

Athletic Bilbao - PSG maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Athletic Bilbao: Simon; Areso, Vivian, Lekue, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sancet, N Williams; Guruzeta

PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Dembele, Barcola, Kvaratskhelia

#Futbol
#Türkiye
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#psg
#mac
#athletic bilbao
#İzleme
#Aktüel
