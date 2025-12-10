Fed faiz kararını açıkladı! Fed beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz indirimi kararı aldı. Böylece 3 kez üst üste faiz indirimine gitmiş oldu.

SON FAİZ KARARI BELLİ OLDU

ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in sekizinci ve son faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 25 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 3.50-3.75 aralığına çekti.

Ayrıntılar geliyor...