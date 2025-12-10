Menü Kapat
 Nalan Güler Güven

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler UEFA Avrupa Ligi maçında düdük çalacak!

FIFA kokartlı tecrübeli Türk hakem Halil Umut Meler, 11 Aralık Perşembe günü İsviçre'de oynanacak olan FC Basel-Aston Villa UEFA Avrupa Ligi mücadelesini yönetecek. Meler'in ekibinde diğer Türk hakemlerin yanı sıra yabancı VAR hakemi de görev alacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler UEFA Avrupa Ligi maçında düdük çalacak!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.12.2025
saat ikonu 22:38
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
saat ikonu 22:38

FIFA kokartlı Halil Umut Meler, kritik bir Avrupa Kupası mücadelesinde düdük çalma görevine çağrıldı. Meler, 11 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek olan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında sahada olacak. Karşılaşma, İsviçre temsilcisi FC Basel ile İngiliz devi Aston Villa takımları arasında gerçekleşecek.

YARDIMCI VE VAR HAKEMLERİ BELLİ OLDU

İsviçre'nin Basel şehrindeki St. Jakob-Park Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak olan müsabakada, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Karşılaşmada Cihan Aydın dördüncü hakem, Michael Fabbri (İtalya) VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev yapacak.

Karadağ Hırvatsitan maç sonucu! Halil Umut Meler’in yönettiği maçta sürpriz geri dönüş
Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev!
#Futbol
#Spor
