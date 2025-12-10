FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler UEFA Avrupa Ligi maçında düdük çalacak!

FIFA kokartlı Halil Umut Meler, kritik bir Avrupa Kupası mücadelesinde düdük çalma görevine çağrıldı. Meler, 11 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek olan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında sahada olacak. Karşılaşma, İsviçre temsilcisi FC Basel ile İngiliz devi Aston Villa takımları arasında gerçekleşecek.

YARDIMCI VE VAR HAKEMLERİ BELLİ OLDU

İsviçre'nin Basel şehrindeki St. Jakob-Park Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak olan müsabakada, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Karşılaşmada Cihan Aydın dördüncü hakem, Michael Fabbri (İtalya) VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev yapacak.