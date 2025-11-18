Karadağ Hırvatsitan maç sonucu! Halil Umut Meler’in yönettiği maçta sürpriz geri dönüş

Kategoriler
Dünya Kupası Elemeleri L Grubu son maçında Hırvatistan, Karadağ'a misafir oldu.
UEFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasında FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler’e Karadağ–Hırvatistan maçında görev verildi.
Meler'in yardımcılarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlendi.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam oldu.
Pod Goricom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Hırvatistan, 3-2'lik skorla kazandı.
Hırvatistan'a zaferi getiren golleri, 37. dakikada penaltıdan Ivan Perisic, 72. dakikada Kristijan Jakic ve 87. dakikada Nikola Vlasic attı.
Ev sahibi ekibin golleri ise Milutin Osmajic ve Nikola Krstovic'ten geldi.
Bu neticenin ardından Hırvatistan, 22 puanla grubunu lider biçimde tamamladı ve Dünya Kupası'na doğrudan gitmeye hak kazandı.
Karadağ ise grubu 9 puanla 4. sırada bitirerek turnuvaya elendi.