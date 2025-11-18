Menü Kapat
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Karadağ Hırvatsitan maç sonucu! Halil Umut Meler’in yönettiği maçta sürpriz geri dönüş

L grubu son karşılaşmasında Karadağ'ı ağırlayan Hırvatsitan, 2-0 yenik duruma düştüğü mücadelede rakibini 3-2 mağlup ederek Dünya Kupası bileti alan bir diğer ülke oldu.

Karadağ Hırvatsitan maç sonucu! Halil Umut Meler’in yönettiği maçta sürpriz geri dönüş
Haber Merkezi
|
18.11.2025
01:04
|
18.11.2025
01:07

Dünya Kupası Elemeleri L Grubu son maçında , 'a misafir oldu.

UEFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasında FIFA kokartlı hakem ’e Karadağ–Hırvatistan maçında görev verildi.

Meler'in yardımcılarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlendi.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam oldu.

Karadağ Hırvatsitan maç sonucu! Halil Umut Meler’in yönettiği maçta sürpriz geri dönüş

Pod Goricom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Hırvatistan, 3-2'lik skorla kazandı.

Hırvatistan'a zaferi getiren golleri, 37. dakikada penaltıdan Ivan Perisic, 72. dakikada Kristijan Jakic ve 87. dakikada Nikola Vlasic attı.

Ev sahibi ekibin golleri ise Milutin Osmajic ve Nikola Krstovic'ten geldi.

Bu neticenin ardından Hırvatistan, 22 puanla grubunu lider biçimde tamamladı ve Dünya Kupası'na doğrudan gitmeye hak kazandı.

Karadağ ise grubu 9 puanla 4. sırada bitirerek turnuvaya elendi.

Almanya Slovakya maç sonucu kaç kaç? Leroy Sane yıldızlaştı Almanya gol oldu yağdı
ETİKETLER
#karadağ
#hırvatistan
#fıfa dünya kupası
#halil umut meler
#Uefa Dünya Kupası Elemeleri
#Aktüel
