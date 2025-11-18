Almanya Slovakya maç sonucu kaç kaç? Leroy Sane yıldızlaştı Almanya gol oldu yağdı

Almanya ile Slovakya, Dünya Kupası Elemeleri A Grubu son müsabakasında karşı karşıya geldi.

Leipzig Stadyumu'nda oynanan ve Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane'nin 2 gol, 1 asistle öne çıktığı maçı Almanya, 6-0 kazanarak Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkını aldı.

Mücadelede gol perdesini 18. dakikasında Woltemade araladı. 29. dakikada Gnabry sahneye çıkarken, Leroy Sane 36. ve 41. dakikalarda skoru 4-0'a taşıdı ve ilk yarının skorunu belirledi.

Karşılaşmanın ikinci bölümünde ise önce Baku 67’de farkı 5'e yükseltti, ardından da Ouedraogo 79. dakikada maçın sonucunu ilan etti.

Bu neticenin ardından Almanya, grubu zirvede tamamlayarak 2026 Dünya Kupası'na katılmayı kesinleştirdi. Slovakya ise play-off etabında yer alacak.

Galatasaray forması giyen Leroy Sane, Slovakya karşısında atılan 6. golün de asistini yaparak mücadeleyi 2 gol, 1 asistle bitirdi.