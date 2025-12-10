Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Tabii Spor CANLI nereden izlenir? Real Madrid Manchester City maçı başlıyor

Tabii Spor 1, Tabii Spor 2 ve Tabii Spor 3 kanalı canlı yayın ile Şampiyonlar Ligi maçlarını ekranlara taşıyor. TRT’nin dijital yayın platformu Tabii bünyesinde yer alan Tabii spor kanalları, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşamki 9 maçı canlı olarak kesintisiz HD yayın ile futbolseverlere ulaştıracak. İşte Tabii Spor canlı yayın bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tabii Spor CANLI nereden izlenir? Real Madrid Manchester City maçı başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.12.2025
saat ikonu 22:35
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
saat ikonu 22:37

Tabii platformunda yer alan kanalları, mobil cihazlar, bilgisayarlar ve akıllı televizyonlar üzerinden erişilebilir şekilde yapılandırıldı. Kullanıcılar, uygulamayı indirip hesap girişi yaptıktan sonra yayın akışına ulaşabiliyor.

Tabii Spor CANLI nereden izlenir? Real Madrid Manchester City maçı başlıyor

TABİİ SPOR CANLI İZLE

Tabii kanallarının canlı yayını, Tabii platformunun mobil uygulaması veya web sitesi üzerinden izlenebiliyor. Mobil cihazlarda Google Play Store ya da App Store üzerinden uygulama indirilerek hesap açma işlemi gerçekleştiriliyor ve Premium abonelik doğrulamasının ardından “Canlı TV” bölümünden yayın başlatılıyor. Uygulama, Android 6.0 ve üzeri ile iOS 15 ve üzeri işletim sistemlerinde çalışıyor ve kullanıcılar HD kaliteyle canlı yayına erişebiliyor. Yayını istikrarlı şekilde takip edebilmek için en az 5 Mbps internet bağlantısı önerilirken, Wi-Fi bağlantısı daha stabil bir Tabii Spor izleme imkanı sağlıyor.

Tabii Spor CANLI nereden izlenir? Real Madrid Manchester City maçı başlıyor

Bilgisayar üzerinden canlı yayına ulaşmak isteyen kullanıcılar ise tabii.com üzerinden giriş yaparak “Spor” veya “Canlı Yayınlar” sekmesine erişiyor. Tarayıcı desteği, Chrome, Firefox veya Safari gibi güncel sürümlerle sorunsuz şekilde çalışıyor. Oynatıcı tam ekran desteğine sahip olup görüntü kalitesini internet hızına göre otomatik ayarlıyor. Manuel olarak 720p veya 1080p seçilebiliyor. Tarayıcıda yaşanan olası donmalar için önbellek temizliği veya sayfanın yenilenmesi yeterli olacaktır.

Tabii Spor CANLI nereden izlenir? Real Madrid Manchester City maçı başlıyor

TABİİ SPOR NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Tabii Spor kanallarını izlemek için platforma ücretsiz kayıt yapıldıktan sonra Premium üyelik aktif hale getiriliyor. Premium paket, reklamsız izleme ve 24 saat geri sarma gibi ek kullanım imkânları sunuyor. Canlı yayınlar, Tabii uygulamasına giriş yapıldıktan sonra sol menüdeki “Canlı TV” ve “Spor” kategorilerinden seçilerek başlatılıyor. Bu yöntemle kullanıcılar hem Türkiye’den hem de yurt dışından maç yayınlarını takip edebiliyor.

Tabii Spor CANLI nereden izlenir? Real Madrid Manchester City maçı başlıyor

Televizyondan izlemek isteyen kullanıcılar ise akıllı TV’lerin uygulama mağazalarından Tabii uygulamasını yükleyerek erişim sağlıyor. Samsung Smart Hub, LG Content Store, Android TV Google Play Store veya Apple TV App Store üzerinden indirilebilen uygulama, TV ekranında büyük boyutlu izleme deneyimi sunuyor. Hesap girişleri PIN kodu veya QR kodu ile hızlı bir şekilde yapılabiliyor.

Tabii Spor CANLI nereden izlenir? Real Madrid Manchester City maçı başlıyor

TABİİ SPOR REAL MADRİD MANCHESTER CITY MAÇI İZLE

maçı bu akşam saat 23.00’te Tabii Spor ana kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Maç saatinden önce Tabii uygulamasına giriş yapılarak “Canlı TV” bölümünde yayın akışı kontrol ediliyor ve ilgili kanal üzerinden bağlantı sağlanıyor. Özellikle büyük karşılaşmalar genellikle Tabii Spor ana kanal veya Tabii Spor 1 üzerinden yayınlanıyor. Kullanıcılar, tam ekran moduyla HD kalitede maç keyfini yaşayabiliyor.

Tabii Spor CANLI nereden izlenir? Real Madrid Manchester City maçı başlıyor

TABİİ SPOR 2, 3, 4 NEREDEN İZLENİR?

Tabii Spor 2 ve Tabii Spor 3 kanalları, Tabii platformunun canlı yayın menüsünde yer alıyor ve aynı anda gerçekleşen farklı maç yayınları için kullanılıyor. Kullanıcılar, uygulamadaki “Canlı TV” bölümünden bu kanalları seçerek giriş yapabiliyor. Özellikle ikinci önem derecesindeki maçlar Tabii Spor 2’de, ek müsabakalar ise Tabii Spor 3’te yayınlanıyor. Her iki kanal da HD kalite ve reklamsız izleme imkanı sunuyor.

Tabii Spor CANLI nereden izlenir? Real Madrid Manchester City maçı başlıyor

Televizyon üzerinden erişmek isteyen kullanıcılar ise Tabii uygulamasını açtıktan sonra kanal listesinden Tabii Spor 2 veya 3’ü seçerek yayınlara ulaşabiliyor. Akıllı TV desteklemeyen televizyonlarda Android box veya yayın yansıtma seçenekleri kullanılabiliyor. Kullanıcılar, telefon veya tablet üzerinden “Yansıt” seçeneğiyle yayını TV ekranına aktarabiliyor.

Tabii Spor CANLI nereden izlenir? Real Madrid Manchester City maçı başlıyor

TABİİ SPOR 1 CLUB BRUGGE ARSENAL MAÇI İZLE

Club Brugge ile Arsenal arasında oynanacak maç, yayın akışına bağlı olarak Tabii Spor 1 üzerinden canlı aktarılacak. Maç saatinde yani 23.00’te uygulamaya giriş yapan kullanıcılar, kanal listesinden Tabii Spor 1’i seçerek canlı yayına bağlanıyor. Mobil uygulama üzerinde tam ekran ve kalite ayarları kolaylıkla yapılabiliyor. Wi-Fi bağlantısı yayın performansını artırıyor.

Tabii Spor CANLI nereden izlenir? Real Madrid Manchester City maçı başlıyor

Bilgisayar kullanıcıları da benzer şekilde tabii.com adresine girdikten sonra “Canlı Yayınlar” menüsünden Tabii Spor 1’i seçerek maçı izleyebiliyor. Oynatıcı, internet hızına göre görüntü kalitesini otomatik ayarlarken, kullanıcı isterse manuel seçim yapabiliyor. Maç başlamadan önce sayfayı yenileyerek ve bağlantınızı kontrol ederek kesintisiz full HD maç keyfini yaşayabilirsiniz.

Tabii Spor CANLI nereden izlenir? Real Madrid Manchester City maçı başlıyor

TABİİ SPOR KANALLARI NASIL İZLENİR?

Tabii Spor kanallarının tamamı, Tabii platformunun mobil uygulaması, web sitesi ve akıllı TV uygulamaları üzerinden izlenebiliyor. Mobil cihazlarda uygulama mağazalarından indirilen Tabii uygulamasıyla hesap oluşturuluyor ve Premium üyelik doğrulandıktan sonra yayınlar açılıyor. Maçların yayın akışı “Canlı TV” bölümünde listeleniyor ve kullanıcılar buradan ilgili kanalı seçiyor. HD kalite, reklamsız izleme ve geri sarma özellikleri Premium paket kapsamında sunuluyor.

Tabii Spor CANLI nereden izlenir? Real Madrid Manchester City maçı başlıyor

Akıllı TV kullanıcıları ise televizyonlarının uygulama mağazasından Tabii uygulamasını indirip hızlı giriş yaparak kanal listesini görüntüleyebiliyor. PIN veya QR koduyla yapılan giriş işlemleri hızlı ve pratik bir kullanım sağlıyor. Televizyonu akıllı olmayan kullanıcılar, Android TV Box veya yayın yansıtma seçenekleri ile Tabii Spor kanallarına erişim sağlayabiliyor.

Tabii Spor CANLI nereden izlenir? Real Madrid Manchester City maçı başlıyor

TABİİ SPOR 2 CANLI İZLE

Tabii Spor 2 üzerinden canlı yayınları takip etmek için uygulamanın “Canlı TV” bölümüne giriş yapılması yeterli olacaktır. Özellikle aynı saatte oynanan ikinci önem derecesindeki maçlar bu kanalda yayınlanıyor. Mobil uygulama, tam ekran desteği ve kalite seçenekleriyle kullanıcıların farklı cihazlarda iyi bir internet bağlantısı ile sorunsuz maç izleyebiliyorlar.

Televizyondan izlemek isteyen kullanıcılar ise Tabii uygulamasını açarak kanal listesine erişiyor ve Tabii Spor 2’yi seçiyor. Akıllı TV uyumluluğu sayesinde büyük ekrandan HD kalitede izleme imkanı sağlanıyor. Ayrıca telefon veya tablet üzerinden televizyona ekran yansıtma yöntemiyle de yayın izlenebiliyor.

ETİKETLER
#Spor
#Futbol
#manchester city
#real madrid
#canlı yayın
#Tabii Spor
#Tabii Platformu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.