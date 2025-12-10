Menü Kapat
11°
Dünya
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Rusya'da pazar yerinde yangın! Alevlerin yükseldiği yerden onlarca kişi tahliye edildi

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan pazar yerinde yangın çıktı. Geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken yaklaşık 100 kişinin tahliye edildiği ve 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ukrayna ile savaş halinde olan ülkedeki yangının sebebini tespit etmek için araştırma başlatıldı.

Rusya'da pazar yerinde yangın! Alevlerin yükseldiği yerden onlarca kişi tahliye edildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.12.2025
22:16
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
22:28

Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, St. Petersburg'daki "Pravoberejnıy" pazarında çıktı.

100 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangının 1500 metrekare alana yayıldığı belirtildi. Yaklaşık 100 kişinin edildiği yangında, 1 kişi yaralandı. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

GENİŞ BİR ALANA YAYILDI

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, yangının pazardaki tezgahların üstünden geniş bir alana yayıldığı görüldü.

Meyve ve sebze gibi gıda ürünlerinin satıldığı pazardaki işletmelerin büyük zarar gördüğü ifade ediliyor.

ETİKETLER
#yangın
#rusya
#tahliye
#St. Petersburg
#Ticaret Merkezi
#Pravoberejnıy Pazarı
#Gıda Ürünleri
#Dünya
