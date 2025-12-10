Rusya'da pazar yerinde yangın! Alevlerin yükseldiği yerden onlarca kişi tahliye edildi

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, St. Petersburg'daki "Pravoberejnıy" pazarında yangın çıktı.

100 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangının 1500 metrekare alana yayıldığı belirtildi. Yaklaşık 100 kişinin tahliye edildiği yangında, 1 kişi yaralandı. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

GENİŞ BİR ALANA YAYILDI

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, yangının pazardaki tezgahların üstünden geniş bir alana yayıldığı görüldü.

Meyve ve sebze gibi gıda ürünlerinin satıldığı pazardaki işletmelerin büyük zarar gördüğü ifade ediliyor.