Real Madrid Manchester City CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Real Madrid ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Santiago Bernabeu’da oynanacak karşılaşma, iki takımın grup aşaması sıralaması açısından önem taşıyor.

REAL MADRİD MANCHESTER CİTY CANLI İZLE

Real Madrid ile Manchester City arasındaki karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasında kritik öneme sahip. Ev sahibi Real Madrid, ligde yaşadığı sakatlık sorunlarına rağmen Avrupa’daki başarı grafiğini sahaya yansıtmayı hedefliyor. Kylian Mbappe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki 9 gollük performansı, özellikle hızlı hücumlarda Madrid temsilcisinin gol yollarındaki en büyük kozu olacak. Vinicius Junior ve Jude Bellingham da hücum hattında Mbappe’ye destek sağlayacak.

Manchester City ise Premier Lig’de üç maçlık galibiyet serisi yakalayarak Bernabeu deplasmanına geliyor. Avrupa’da 10 puanla 12. sırada yer alan takım, son 16 turu için kritik bir galibiyete ihtiyaç duyuyor. Pep Guardiola yönetimindeki ekipte Erling Haaland’ın 54 Şampiyonlar Ligi golü, City’nin hücum gücünü belirleyen önemli bir istatistik olarak dikkat çekiyor. Phil Foden ve Jeremy Doku’nun kanatlardan yaratacağı tehlike ile City, Real Madrid’in eksik savunmasını zorlamayı hedefliyor. Mücadele canlı yayın ile ekranlara gelecek.

REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇ KADROSU

Real Madrid - Manchester City maç kadrosu açıklandı:

Real Madrid 11: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras, Ceballos, Tchouameni, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Gonzalo.

Manchester City 11: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Gonzalez, Bernardo, Foden, Cherki, Doku, Haaland.

REAL MADRİD MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. hafta maçında Real Madrid ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Türkiye’de Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Tabii Spor, platforma kayıt olunarak erişilebilen bir yayın hizmeti sunuyor ve maç yayını HD kalitede izlenebiliyor.

Maç saat 23.00’te başlayacak ve Tabii Spor üzerinden şifreli şekilde yayınlanacak. Kullanıcıların yayına erişebilmesi için platformda üyelik oluşturması ve Premium abonelik planına dahil olması gerekiyor.

REAL MADRİD MANCHESTER CİTY MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Real Madrid Manchester City karşılaşmasını bazı ülkelerde şifresiz izlemek mümkün. ABD’de Paramount+, Almanya’da DAZN, Azerbaycan’da Ictimai TV ve Fransa’da Canal+ Foot gibi platformlar karşılaşmayı yayımlıyor. Norveç’te TV2 Play, Portekiz’de ise DAZN1 Portugal yayıncı kuruluşlar arasında yer alıyor.

Real Madrid Manchester City maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

ABD: Paramount+

Paramount+ Almanya: DAZN

DAZN Azerbaycan: Ictimai TV

Ictimai TV Fransa: Canal+ Foot

Canal+ Foot Norveç: TV2 Play

TV2 Play Portekiz: DAZN1 Portugal

REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY NEREDE İZLENİR?

REAL MADRİD MANCHESTER CİTY MAÇI ŞİFRELİ Mİ, HANGİ KANAL VERİYOR?

REAL MADRİD MANCHESTER CİTY MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

REAL MADRİD MANCHESTER CİTY MAÇINI TRT 1 VERİYOR MU?

TRT 1’in 10 Aralık tarihli yayın akışında Real Madrid Manchester City maçı bulunmuyor. Karşılaşma TRT 1 veya TRT Spor ekranlarında yayınlanmayacak. Mücadelenin Türkiye’deki tek resmi yayıncısı Tabii Spor olurken, maç bu platform üzerinden canlı yayınlanacak.