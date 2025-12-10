Menü Kapat
 TGRT Haber

Real Madrid Manchester City CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu belli oldu

Real Madrid Manchester City canlı yayın ile izlenebilecek. Real Madrid - Manchester City maç kadrosu açıklandı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasında 6. hafta, Santiago Bernabeu’da dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Real Madrid, ligde yaşadığı sakatlık sorunlarına karşın Avrupa’daki güçlü iç saha performansını sürdürmek için Manchester City karşısına çıkacak. İşte Real Madrid Manchester City canlı yayın bilgileri…

Haber Merkezi
10.12.2025
10.12.2025
’nin 6. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Santiago Bernabeu’da oynanacak karşılaşma, iki takımın grup aşaması sıralaması açısından önem taşıyor.

REAL MADRİD MANCHESTER CİTY CANLI İZLE

Real Madrid ile Manchester City arasındaki karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasında kritik öneme sahip. Ev sahibi Real Madrid, ligde yaşadığı sakatlık sorunlarına rağmen Avrupa’daki başarı grafiğini sahaya yansıtmayı hedefliyor. Kylian Mbappe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki 9 gollük performansı, özellikle hızlı hücumlarda Madrid temsilcisinin gol yollarındaki en büyük kozu olacak. Vinicius Junior ve Jude Bellingham da hücum hattında Mbappe’ye destek sağlayacak.

Manchester City ise Premier Lig’de üç maçlık galibiyet serisi yakalayarak Bernabeu deplasmanına geliyor. Avrupa’da 10 puanla 12. sırada yer alan takım, son 16 turu için kritik bir galibiyete ihtiyaç duyuyor. Pep Guardiola yönetimindeki ekipte Erling Haaland’ın 54 Şampiyonlar Ligi golü, City’nin hücum gücünü belirleyen önemli bir istatistik olarak dikkat çekiyor. Phil Foden ve Jeremy Doku’nun kanatlardan yaratacağı tehlike ile City, Real Madrid’in eksik savunmasını zorlamayı hedefliyor. Mücadele ile ekranlara gelecek.

REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇ KADROSU

Real Madrid - Manchester City maç kadrosu açıklandı:

Real Madrid 11: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras, Ceballos, Tchouameni, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Gonzalo.

Manchester City 11: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Gonzalez, Bernardo, Foden, Cherki, Doku, Haaland.

REAL MADRİD MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. hafta maçında Real Madrid ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Türkiye’de ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Tabii Spor, platforma kayıt olunarak erişilebilen bir yayın hizmeti sunuyor ve maç yayını HD kalitede izlenebiliyor.

Maç saat 23.00’te başlayacak ve Tabii Spor üzerinden şifreli şekilde yayınlanacak. Kullanıcıların yayına erişebilmesi için platformda üyelik oluşturması ve Premium abonelik planına dahil olması gerekiyor.

REAL MADRİD MANCHESTER CİTY MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Real Madrid Manchester City karşılaşmasını bazı ülkelerde şifresiz izlemek mümkün. ABD’de Paramount+, Almanya’da DAZN, Azerbaycan’da Ictimai TV ve Fransa’da Canal+ Foot gibi platformlar karşılaşmayı yayımlıyor. Norveç’te TV2 Play, Portekiz’de ise DAZN1 Portugal yayıncı kuruluşlar arasında yer alıyor.

Real Madrid Manchester City maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

  • ABD: Paramount+
  • Almanya: DAZN
  • Azerbaycan: Ictimai TV
  • Fransa: Canal+ Foot
  • Norveç: TV2 Play
  • Portekiz: DAZN1 Portugal
REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY NEREDE İZLENİR?

Karşılaşmayı Türkiye’de resmi olarak yalnızca Tabii Spor yayınlayacak. Tabii Spor’a erişmek için internet üzerinden tabii.com adresine girilmesi veya mobil uygulamanın Android ve iOS mağazalarından indirilmesi yeterli oluyor. Uygulamaya kayıt olmak ücretsiz, ancak canlı yayınlar Premium abonelik kapsamında yer alıyor.

Tabii Spor, mobil cihazlar, bilgisayarlar ve akıllı televizyonlar üzerinden izlenebiliyor. Akıllı TV uygulaması sayesinde kullanıcılar büyük ekran üzerinden HD kalitede canlı yayına erişebiliyor. Mobil cihazlarda ise uygulama üzerinden bildirim alma ve kalite ayarı gibi özellikler kullanılabiliyor.

REAL MADRİD MANCHESTER CİTY MAÇI ŞİFRELİ Mİ, HANGİ KANAL VERİYOR?

Real Madrid Manchester City maçı Türkiye’de şifreli olarak Tabii Spor tarafından yayınlanacak. Tabii Spor’un canlı yayın hizmetlerine erişebilmek için platformda hesap oluşturup Premium aboneliği aktif hale getirmek gerekiyor. Yayın, HD kalitede ve internet bağlantısına bağlı olarak kesintisiz izlenebiliyor.

Maç televizyon üzerinden izlenecekse, Tabii uygulamasının Smart TV mağazasından yüklenmesi gerekiyor. Mobil izleme tercih edenler ise Android veya iOS cihazlara uygulamayı indirerek giriş yapabiliyor.

REAL MADRİD MANCHESTER CİTY MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Real Madrid Manchester City maçını izlemek isteyen kullanıcılar, tabii.com adresine giderek hesap oluşturabilir veya Tabii uygulamasını mobil mağazalardan indirebilir. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra "Canlı TV" ya da "Spor" bölümünden Tabii Spor kanalına erişim sağlanıyor.

Bilgisayar üzerinden izlemek isteyenler, herhangi bir güncel web tarayıcısıyla Tabii’nin resmi sitesine giriş yapabilir. Mobil ve tablet kullanıcıları ise uygulama üzerinden HD kalitede kesintisiz yayın takip edebilir. Smart TV kullanıcıları, TV mağazasından uygulamayı kurarak büyük ekranda izleme imkanı elde eder.

REAL MADRİD MANCHESTER CİTY MAÇINI TRT 1 VERİYOR MU?

TRT 1’in 10 Aralık tarihli yayın akışında Real Madrid Manchester City maçı bulunmuyor. Karşılaşma TRT 1 veya TRT Spor ekranlarında yayınlanmayacak. Mücadelenin Türkiye’deki tek resmi yayıncısı Tabii Spor olurken, maç bu platform üzerinden canlı yayınlanacak.

