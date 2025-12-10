Menü Kapat
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Real Madrid Manchester City maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Real Madrid Manchester City maç kadrosu

Real Madrid - Manchester City maç kadrosu karşılaşmanın başlamasına saatler kala gündem oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası kapsamında oynanacak olan karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı belli oldu. Futbolseverler tarafından Real Madrid - Manchester City maçı nereden izlenir, hangi kanalda olduğu araştırılıyor.

Real Madrid Manchester City maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Real Madrid Manchester City maç kadrosu
Haber Merkezi
10.12.2025
10.12.2025
Avrupa'nın en prestijli organizasyonu olan 'nde bugün 6. haftanın son maçları oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında İngiliz devi ile İspanya devi karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik karşılaşmanın yayın bilgileri açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından Real Madrid - Manchester City maçı nereden izlenir, hangi kanalda olduğu merak ediliyor.

Real Madrid Manchester City maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Real Madrid Manchester City maç kadrosu

REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak olan Real Madrid - Manchester City maçı açıklanan bilgilere göre tabii spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Real Madrid bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Eflatun-beyazlılar ligde 12 puanla 6. sırada yer alıyor. Manchester City ise bu sezon 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 10 puan topladı. İngiliz devi ligde averaj farkından dolayı 12. sırada yer alıyor.

Real Madrid Manchester City maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Real Madrid Manchester City maç kadrosu

REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası kapsamında oynanacak olan Real Madrid - Manchester City maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.

Real Madrid Manchester City maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Real Madrid Manchester City maç kadrosu

MİLLİ YILDIZIMIZ İLK 11'DE BAŞLAYACAK

Milli futbolcumuz 'in Real Madrid - Manchester City maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Xabi Alonso ile birlikte ilk 11'de süre almaya başlayan milli futbolcu, Real Madrid'in orta sahasının vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Real Madrid Manchester City maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Real Madrid Manchester City maç kadrosu

REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇ KADROSU

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle oldukça fazla problem yaşayan Real Madrid'de, Manchester City maçı öncesinde 7 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Eder Militao, Dean Huijsen, David Alaba, Daniel Carvajal, Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold ve Eduado Camavinga sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecekler.

Kylian Mbappe'nin ise son antrenmanda yer almadığı belirtildi. Yıldız futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak.

Manchester City tarafında ise Mateo Kovacic ve John Stones'un sakatlığı bulunuyor. Rodri'nin ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Real Madrid Manchester City maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Real Madrid Manchester City maç kadrosu

REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MUHTEMEL İLK 11

Real Madrid - Manchester City maçının muhtemel ilk 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras; Tchouameni, Ceballos; Guler, Bellingham, Vinicius Jr; Garcia

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez; Cherki, Reijnders, Foden, Doku; Haaland

ETİKETLER
#Futbol
#manchester city
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#real madrid
#arda güler
#canlı yayın
#mac
#Aktüel
