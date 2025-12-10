Günlerce aranmışlardı! Anne ve oğlunun ölüm nedeni kesinleşti

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde günlerce arandıktan sonra cansız bedenlerine ulaşılan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın ölümlerine ilişkin otopsi raporlarının sonuçlandığı bildirildi. 2 Kasım tarihinde Merkez Mahallesi'ndeki evlerinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan anne ve oğlun cansız bedenleri, 9 gün sonra Köseali köyü sınırlarında yer alan dere yatağında bulunmuştu. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından cansız bedenler, detaylı inceleme için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

OTOPSİ RAPORUNDA KESİNLEŞEN ÖLÜM SEBEPLERİ

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunca hazırlanan kapsamlı otopsi raporu, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. Raporda, anne ve oğulun yaşamını yitirme nedenleri farklılık gösterdi.

Huriye Helvacı ile ilgili hazırlanan raporda, ölüm nedeni hipotermi olarak mütalaa edildi. Raporda, annenin vücudundaki travmatik değişimlerin, soğuk ortamda kalmaya bağlı olarak vücut ısısını düzenleyen merkezin işlevinin bozulmasıyla gelişen ve giysilerini çıkarmasına neden olan (paradoksal soyunma) durum sonrasında ormanlık alanda yürümesi esnasında oluşabileceği belirtildi. Raporda ayrıca, "Kişinin ölümünün soğuk ortamda kalma (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliği ile mütalaa olunur" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Huriye Helvacı'nın bedeni ve kıyafetlerinde farklı bir kişiye ait DNA örneğine rastlanmadığı ve açılan cep telefonunda şüpheli bir duruma rastlanmadığı da raporda kaydedildi.

OĞLUNUN ÖLÜMÜ KAYALIKLARDAN DÜŞMEYLE İLİŞKİLENDİRİLDİ

5 yaşındaki Osman Yaşar Helvacı'nın ölüm nedenine ilişkin raporda ise şu bilgilere yer verildi: "Çocuğun ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafa kırıklarıyla birlikte kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku harabiyeti meydana gelmiş olduğu, olay yeri inceleme raporunda özellikleri belirtilen kayalıklardan düşmekle husullerin mümkün olduğu oy birliği ile mütalaa olunur." Anne ve oğulun cansız bedenleri, otopsi işlemlerinin ardından Bozkurt ilçesinde defnedilmişti.