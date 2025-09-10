Menü Kapat
26°
Dünya
Avatar
Editor
 Banu İriç

Sağcı aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı! Donald Trump dua istedi

ABD suikast girişimiyle çalkalandı. Utah Valley Üniversitesi'ndeki bir etkinliğe katılan ve Donald Trump'a yakınlığıyla ünlü sağcı aktivist Charlie Kirk silahlı saldırıya uğradı. Donald Trump Kirk'in ölüm haberini duyurdu.

ABD'de Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte ABD Başkanı 'a yakın isimlerden sağcı aktivist Charlie Kirk'e düzenlendi.

Sağcı aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı! Donald Trump dua istedi

KONUŞMA YAPARKEN ATEŞ AÇILDI

ABD'deki Utah Valley Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Üniversitede düzenlenen bir etkinliğe katılan sağcı aktivist Charlie Kirk, konuşma yaptığı silahlı saldırıya uğradı.

Sağcı aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı! Donald Trump dua istedi

HAYATINI KAYBETTİĞİNİ TRUMP DUYURDU

Trump, Utah Valley Üniversitesi'nde silahlı saldırıya uğrayan sağcı aktivist Charlie Kirk’ün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sağcı aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı! Donald Trump dua istedi

TRUMP DUA İSTEMİŞTİ

Utah Valley Üniversitesi, Kirk'ün saldırının ardından güvenlik ekibi tarafından okuldan uzaklaştırıldığını belirterek, saldırıda vurulan tek kişinin Kirk olduğunu ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, "Charlie Kirk için hepimiz dua etmeliyiz. Baştan aşağı harika bir adam. Tanrı onu korusun" şeklinde dua etmişti.
ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, "Charlie Kirk için dua edin, o gerçekten iyi bir adam ve genç bir baba" ifadelerini kullandı.

Sağcı aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı! Donald Trump dua istedi

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kirk’e düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Üniversite, "Yakındaki bir binadan ateş açıldı ve bir şüpheli gözaltına alındı" dedi. Saldırının ardından Utah Valley Üniversitesi kapatılırken, dersler bir sonraki duyuruya kadar iptal edildi.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, FBI ve Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu ajanlarının olay yerinde olduğunu bildirdi. FBI Direktörü Kash Patel, "Utah Valley Üniversitesi'nde Charlie Kirk'ün karıştığı trajik silahlı saldırı olayını yakından takip ediyoruz. Charlie ve olaydan etkilenen herkesin yanındayız. Ajanlarımız olay yerine hızla ulaşacak ve FBI, devam eden müdahale ve soruşturmaya tam destek verecektir" dedi.

Sağcı aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı! Donald Trump dua istedi

GENÇLERİN TRUMP'A DESTEĞİ İÇİN ÇALIŞIYORDU

Üniversite kampüslerinde muhafazakar gençleri harekete geçiren önde gelen bir sivil toplum kuruluşu olan Turning Point USA'nın kurucu ortağı olan Kirk, seçim döneminde gençlerin Trump'a verdiği desteği artırmada kilit rol oynadı. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Kirk, ülke çapında üniversite kampüslerinde düzenlediği etkinliklerde genellikle büyük kalabalıklara hitap ediyor.

