Trump’tan Powell’a çok sert sözler: Tam bir felaket!

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ı hedef aldı. Trump, Powell için “çok geç” lakabını kullanarak faiz indirimine gidilmesi gerektiğini savundu.

“FAİZLER HEMEN BÜYÜK ÖLÇÜDE DÜŞÜRÜLMELİ”

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin açıklanmasının ardından değerlendirmede bulunan Trump, ABD’de enflasyon olmadığını öne sürdü. Bu nedenle Fed’in faiz oranını “hemen ve büyük ölçüde” düşürmesi gerektiğini ifade etti.

“POWELL TAM BİR FELAKET”

Trump, Powell’a yönelik eleştirilerini sertleştirerek, “Powell tam bir felaket, hiçbir şeyden haberi yok” ifadelerini kullandı.

ABD’de ağustos ayında ÜFE aylık bazda yüzde 0,1 gerilerken, yıllık bazda yüzde 2,6 artış kaydetti. Açıklanan rakamlar, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.