Esnek çalışma modeli OVP’nin gündeminde! İşte yol haritası

2026-2028 dönemi Orta Vadeli Programı (OVP) stratejilerine göre, hızla gelişen teknoloji ve sektörel dönüşümler iş gücü piyasasında yeni iş ve çalışma modellerinin ön plana çıkmasını gerektiriyor. Programda, kadın-erkek fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi, iş-yaşam dengesinin korunması ve güvenceli esnekliğin artırılması öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

İŞ GÜCÜNE ERİŞİM ARTIYOR

İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklı pasif iş gücü programlarından yararlanma koşulları kolaylaştırılarak, iş gücü piyasasında güvenceli esnekliğin ve erişimin artırılması hedefleniyor. Ayrıca yeşil ve dijital dönüşümün iş gücüne etkileri analiz edilerek, uyum ve adil geçiş sürecine yönelik yeni programlar hazırlanacak.

KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ İLE BECERİLER GELİŞTİRİLECEK

İkiz dönüşüm (yeşil ve dijital) kapsamında iş gücü becerilerinin geliştirilmesi teşvik edilecek ve bu alanda kamu-özel sektör iş birliği güçlendirilecek. Stratejik sektörlerde nitelikli iş gücü yetiştirmek için yurt dışı lisansüstü eğitim destekleri sağlanacak, sürekli eğitim ve gelişim programları yaygınlaştırılacak.

KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIMI ARTACAK

Kadınlar, gençler ve engelliler gibi iş gücüne katılımda zorluk yaşayan grupların istihdama dahil olması için aktif iş gücü politikalarının kapsamı genişletilecek. Kadınların yeni becerilerle donatılması için mesleki eğitim ve destek programları hayata geçirilecek. Ekonomik ve erişilebilir çocuk bakım hizmetlerinin kapsamı, yaşlı ve engelli bakımını da kapsayacak şekilde genişletilecek.

Dijital dönüşümle hayat boyu öğrenmeye erişim kolaylaştırılacak, mikro yeterliliklerin tanınması ve belgelendirilmesi sağlanacak.

STRATEJİK ALANLARDA NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ YETİŞTİRİLECEK

Savunma sanayisi, yapay zeka, siber güvenlik, enerji, madencilik ve uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda iş gücü yetiştirilmesi için yurt dışı ve yurt içi eğitim destekleri sunulacak. Nitelikli araştırmacıların desteklenmesi ve ülkede çalışma ortamlarının çeşitlendirilmesi sağlanacak.

Mesleki ve teknik eğitim müfredatları özel sektörle iş birliği içinde yenilenecek, sektör ihtiyaçları ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda güncellenecek. Mezun Takip Sistemi ile mesleki ve teknik ortaöğretim ve yükseköğretim mezunlarının iş gücü piyasasına uyumu takip edilecek.

Mikro yeterlilikler için ulusal politika çerçevesi oluşturulacak ve Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı’nın ulusal ve uluslararası sistemlerle uyumu güçlendirilecek.