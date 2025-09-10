Menü Kapat
26°
Ekonomi
Eşit vergi dönemi başladı! 30 büyükşehirde tek uygulama: Resmi Gazete’de yayımlandı

Otel, lokanta işletmeciliği ve şehir içi yolcu taşımacılığı gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin vergilendirilmesinde birlik sağlamak amacıyla yeni bir adım atıldı. Yapılan düzenleme ile 30 büyükşehirde aynı işi yapan işletmeler artık aynı usule göre vergilendirilecek.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamında, ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerle ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazete’de yayımlandı. Kararla birlikte 30 büyükşehirde önemli değişiklikler yürürlüğe girdi.

Eşit vergi dönemi başladı! 30 büyükşehirde tek uygulama: Resmi Gazete’de yayımlandı

BÜYÜKŞEHİRLERDE EŞİTLİK SAĞLANDI

Daha önce yalnızca 13 büyükşehirde geçerli olan “mal alım satımı, otel ve lokanta işletmeciliği gibi faaliyetlerin basit usul dışında bırakılması” uygulaması, 30 büyükşehre genişletildi. Böylece aynı işi yapan mükellefler arasında şehir bazlı farklılık ortadan kaldırıldı.

Örneğin, Ankara’da lokanta işletmeciliği yapan bir gerçek usulde vergi öderken, Antalya’daki aynı işletme basit usulden yararlanıyordu. Yeni düzenleme ile bu farklılık kaldırılarak rekabet eşitliği sağlanmış oldu.

Eşit vergi dönemi başladı! 30 büyükşehirde tek uygulama: Resmi Gazete’de yayımlandı

TAŞIMACILIKTA YENİ DÖNEM 2026’DA

Ticari taksi, dolmuş, minibüs ve otobüs gibi şehir içi yolcu taşımacılığı yapan mükellefler için ise basit usulden gerçek usule geçiş 1 Ocak 2026 itibarıyla başlayacak. Bu kapsamda plaka değerleri ve kiralama bedelleri de dikkate alınarak, söz konusu faaliyetin artık basit usulde vergilendirilmeyeceği karara bağlandı.

Büyükşehir sınırları içinde bulunmasına rağmen nüfusu 30 binin altında kalan ilçelerde faaliyet gösteren taksici ve minibüsçüler ile basit usul şartlarını taşıyan diğer esnaf ise uygulamadan yararlanmaya devam edecek.

Eşit vergi dönemi başladı! 30 büyükşehirde tek uygulama: Resmi Gazete’de yayımlandı

VERGİ ADALETİ VE KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELE

Düzenleme ile hem mükellefler arasında vergi adaletinin sağlanması hem de kayıt dışı ekonominin azaltılması amaçlanıyor.

