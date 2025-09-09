Tapu işlemlerinde kritik tarih! Uzmanlardan 3 ay uyarısı: Zam kapıda

2025 yılının ilk dokuz ayında Türkiye gayrimenkul piyasası yoğun bir tempoyla ilerledi. Yılın dokuz ayında toplam konut ve işyeri satışları 2 milyonu aşarken, tapu harçlarından devletin kasasına giren gelir 90 milyar TL’nin üzerine çıktı.

Uzmanlar, 2026 yılında yürürlüğe girecek yeni düzenlemeler nedeniyle gayrimenkul sahiplerini uyarıyor. Özellikle takdir komisyonlarının belirleyeceği yüksek rayiç değerler, alım-satım işlemlerinde birçok kalemde ciddi maliyet artışlarına yol açabilir.

VERGİ VE HARÇLARDA BÜYÜK ARTIŞ BEKLENİYOR

Yeni yılda, emlak vergisi, tapu harcı ve değer artış kazancı vergisi gibi kalemlerin yükselmesi öngörülüyor. Bu nedenle, bağış, intikal, ipotek ya da akrabalar arası satış gibi işlemleri ertelememek, maliyeti artırmamak açısından kritik önem taşıyor.

Tapu harcı, gayrimenkul satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı yüzde 2 oranında alınıyor. 2026’da bu harçların hesaplanmasında dikkate alınacak rayiç değerlerin artmasıyla, tapu harçlarının ciddi şekilde yükselmesi bekleniyor.

2026 ZAMMI KAPIDA

2025 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yaklaşık yüzde 35 olması ve arsa rayiç bedelleri ile inşaat maliyetlerindeki artışlar bir araya geldiğinde, gayrimenkul alım-satımında ödenecek tutarlar önemli ölçüde yükselecek.

Uzmanlar, yüksek maliyetlerden kaçınmak isteyen vatandaşların, işlemlerini önümüzdeki üç ay içinde tamamlamalarını tavsiye ediyor.