ATM'lerde yeni dönem! Para çekme ve yatırma limitleri güncellendi

Uzun süredir ATM’ler para yatırma ve çekme işlemlerinde yalnızca 200 TL’lik banknotları kabul ederken, bankaların düşük tuttuğu günlük çekim ve yatırma limitleri müşterilerin taleplerini karşılamakta yetersiz kalıyordu.

ATM PARA YATIRMA VE ÇEKME LİMİTLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Garanti BBVA, geçtiğimiz aylarda para çekme limitlerinde yaptığı düzenlemenin ardından, bu ay itibarıyla kart veya QR kod ile yapılacak para yatırma işlemlerinde limitleri 185 bin TL’ye kadar yükseltti.

Türkiye’de hizmet veren birçok banka art arda limit artışına giderken, ATM’lerden yapılacak çekimlerde tavan sınırı ise işlemin gerçekleştirileceği ATM’nin türü belirleyecek.

ŞUBE İÇİ VE ŞUBE DIŞI ATM FARKI GELDİ

Eylül ayı ile birlikte bankalar, ATM’ler üzerinden yapılan komisyonsuz para çekme ve yatırma işlemlerinde değişikliklere gitti.

Cadde kenarlarında, AVM’lerde veya metro istasyonlarındaki bağımsız ATM’lerden yapılan işlemlerde para çekme limitleri 10 bin ila 15 bin TL ile sınırlanırken, banka şubelerindeki ATM’lerde günlük limitler 35 bin ila 50 bin TL arasında değişiyor. Bu yeni uygulama ile bankalar, şube içi ve şube dışı ATM işlemlerini ilk kez farklılaştırmış oldu.