27°
ATM'lerde yeni dönem! Para çekme ve yatırma limitleri güncellendi

Eylül ayı itibarıyla birçok banka, ATM’ler üzerinden yapılan para yatırma ve çekme işlemlerine ilişkin limitlerini güncelledi. Özel bankalar, ilk kez işlem limitlerinde şube içi ve şube dışı ayrımını uygulamaya koyarken, ATM’den para yatırma üst limiti 185 bin TL’ye çıkarıldı.

Uzun süredir 'ler para yatırma ve çekme işlemlerinde yalnızca 200 TL'lik banknotları kabul ederken, bankaların düşük tuttuğu günlük çekim ve yatırma limitleri müşterilerin taleplerini karşılamakta yetersiz kalıyordu.

ATM'lerde yeni dönem! Para çekme ve yatırma limitleri güncellendi

ATM PARA YATIRMA VE ÇEKME LİMİTLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Garanti BBVA, geçtiğimiz aylarda para çekme limitlerinde yaptığı düzenlemenin ardından, bu ay itibarıyla kart veya QR kod ile yapılacak para yatırma işlemlerinde limitleri 185 bin TL’ye kadar yükseltti.

ATM'lerde yeni dönem! Para çekme ve yatırma limitleri güncellendi

Türkiye’de hizmet veren birçok art arda limit artışına giderken, ATM’lerden yapılacak çekimlerde tavan sınırı ise işlemin gerçekleştirileceği ATM’nin türü belirleyecek.

ATM'lerde yeni dönem! Para çekme ve yatırma limitleri güncellendi

ŞUBE İÇİ VE ŞUBE DIŞI ATM FARKI GELDİ

Eylül ayı ile birlikte bankalar, ATM’ler üzerinden yapılan komisyonsuz para çekme ve yatırma işlemlerinde değişikliklere gitti.

Cadde kenarlarında, AVM’lerde veya metro istasyonlarındaki bağımsız ATM’lerden yapılan işlemlerde para çekme limitleri 10 bin ila 15 bin TL ile sınırlanırken, banka şubelerindeki ATM’lerde günlük limitler 35 bin ila 50 bin TL arasında değişiyor. Bu yeni uygulama ile bankalar, şube içi ve şube dışı ATM işlemlerini ilk kez farklılaştırmış oldu.

