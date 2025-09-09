Fahiş emlak vergisi için vatandaşa büyük fırsat: Yılbaşına kadar dava açılabilecek

Kamuoyunda yaygın olarak bilinenin aksine, takdir komisyonları tarafından belirlenen yüksek emlak vergilerine karşı dava açma süresi 8 Eylül’de sona ermedi. Uzmanlar, mükelleflerin yılbaşına kadar dava açabileceğini hatırlattı. Anayasa Mahkemesi (AYM), dava süresini 15 günle sınırlayan Vergi Usul Kanunu hükmünü iptal etmişti.

DANIŞTAY’DAN BİRLİK SAĞLAYAN KARAR

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, farklı İdare Mahkemelerinin verdiği çelişkili kararları ortadan kaldırmak üzere toplandı. Genel Kurul, özel hüküm iptal edildiği için dava açma süresinin 30 günlük genel süreye tabi olduğunu, ancak en geç kararın alındığı yılın son gününe kadar dava açılabileceğini kesin hükümle karara bağladı.

AYM: HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE

Vergialgi.com yazarı Mustafa Balcı’nın aktardığı Danıştay kararında, AYM’nin iptal gerekçesine dikkat çekildi. AYM, dava süresini 15 günle sınırlayan düzenlemenin mükelleflerin menfaatini doğrudan etkilediğini ve yargı yolunu kapatarak Anayasa’nın hak arama özgürlüğü ile hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu vurgulamıştı.

CHP’DEN “YÜZDE 50” SINIRI İÇİN TEKLİF

Emlak vergilerindeki yüksek artışlara karşı CHP milletvekili Adnan Beker tarafından verilen yasa teklifinde, takdir komisyonlarının önceki yıla göre yüzde 50’den fazla artış yapmasının önüne geçilmesi öngörülüyor. Teklife göre, artış oranı en fazla yüzde 50 ile sınırlandırılacak.

AK PARTİ DÜZENLEME HAZIRLIĞINDA

CHP’nin teklifine karşılık AK Parti de konuya ilişkin hazırlıklarını sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre, iktidar partisi 1 Ekim’den sonra TBMM’ye yeni bir kanun teklifi sunacak. Mevzuata göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 4 yılda bir belirlenen emlak vergisine esas değerleri sabit bırakma veya artırımı sadece yeniden değerleme oranının yarısıyla sınırlama yetkisi bulunuyor. Bu yetkinin kullanılması halinde, emlak vergilerindeki artış yükü önemli ölçüde hafifletilebilecek.