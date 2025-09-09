Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Fahiş emlak vergisi için vatandaşa büyük fırsat: Yılbaşına kadar dava açılabilecek

Uzmanlar, Anayasa Mahkemesi’nin Vergi Usul Kanunu’ndaki komisyon kararlarına karşı dava süresini kısıtlayan hükmü iptal ettiğini hatırlatarak, emlak vergilerindeki yüksek artışlara ilişkin davaların yılbaşına kadar açılabileceğini belirtiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 09:33

Kamuoyunda yaygın olarak bilinenin aksine, takdir komisyonları tarafından belirlenen yüksek emlak vergilerine karşı dava açma süresi 8 Eylül’de sona ermedi. Uzmanlar, mükelleflerin yılbaşına kadar dava açabileceğini hatırlattı. (AYM), dava süresini 15 günle sınırlayan hükmünü iptal etmişti.

Fahiş emlak vergisi için vatandaşa büyük fırsat: Yılbaşına kadar dava açılabilecek

DANIŞTAY’DAN BİRLİK SAĞLAYAN KARAR

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, farklı İdare Mahkemelerinin verdiği çelişkili kararları ortadan kaldırmak üzere toplandı. Genel Kurul, özel hüküm iptal edildiği için dava açma süresinin 30 günlük genel süreye tabi olduğunu, ancak en geç kararın alındığı yılın son gününe kadar dava açılabileceğini kesin hükümle karara bağladı.

AYM: HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE

Vergialgi.com yazarı Mustafa Balcı’nın aktardığı Danıştay kararında, AYM’nin iptal gerekçesine dikkat çekildi. AYM, dava süresini 15 günle sınırlayan düzenlemenin mükelleflerin menfaatini doğrudan etkilediğini ve yargı yolunu kapatarak Anayasa’nın hak arama özgürlüğü ile hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu vurgulamıştı.

Fahiş emlak vergisi için vatandaşa büyük fırsat: Yılbaşına kadar dava açılabilecek

CHP’DEN “YÜZDE 50” SINIRI İÇİN TEKLİF

Emlak vergilerindeki yüksek artışlara karşı CHP milletvekili Adnan Beker tarafından verilen yasa teklifinde, takdir komisyonlarının önceki yıla göre yüzde 50’den fazla artış yapmasının önüne geçilmesi öngörülüyor. Teklife göre, artış oranı en fazla yüzde 50 ile sınırlandırılacak.

AK PARTİ DÜZENLEME HAZIRLIĞINDA

CHP’nin teklifine karşılık AK Parti de konuya ilişkin hazırlıklarını sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre, iktidar partisi 1 Ekim’den sonra TBMM’ye yeni bir kanun teklifi sunacak. Mevzuata göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 4 yılda bir belirlenen emlak vergisine esas değerleri sabit bırakma veya artırımı sadece yeniden değerleme oranının yarısıyla sınırlama yetkisi bulunuyor. Bu yetkinin kullanılması halinde, emlak vergilerindeki artış yükü önemli ölçüde hafifletilebilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ev sahibi de olsa kiracı da olsa kaçış yok! Apartmanlarda yeni dönem: Tek bir şikâyetle ceza kapıda
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Rayiç bedel artışına ayar geliyor: Masada yeni düzenlemeler var
ETİKETLER
#ev sahibi
#kiracı
#emlak vergisi
#emlak vergisi
#Anayasa Mahkemesi
#Anayasa Mahkemesi
#kiracılar
#vergi usul kanunu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.