TGRT Haber
Ekonomi
Editor
Editor
 İrem Çınar

Ev sahibi de olsa kiracı da olsa kaçış yok! Apartmanlarda yeni dönem: Tek bir şikâyetle ceza kapıda

Apartman kapısına çöp bırakanlar için yeni dönem başladı. Artık yalnızca bir komşunun şikâyeti bile cezai sürecin başlamasına yeterli olacak. Denetimlerde kapı önünde çöp bırakıldığı tespit edilirse, ev sahibi ya da kiracı ayrımı yapılmadan idari para cezası kesilecek.

Ev sahibi de olsa kiracı da olsa kaçış yok! Apartmanlarda yeni dönem: Tek bir şikâyetle ceza kapıda
KAYNAK:
Haber 7
|
GİRİŞ:
06.09.2025
09:42
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
09:42

Apartmanlarda sıkça karşılaşılan “kapı önüne bırakma” alışkanlığı artık ciddi yaptırımlarla karşılaşacak. Yetkililer, tek bir komşunun şikâyetinin bile sürecini başlatmaya yeterli olacağını belirtirken, yapılan denetimlerde tespit edilen ihlallerde ya da ayrımı yapılmadan doğrudan idari para cezası uygulanacak.

Ev sahibi de olsa kiracı da olsa kaçış yok! Apartmanlarda yeni dönem: Tek bir şikâyetle ceza kapıda

ŞEHİRLERE GÖRE FARKLI CEZA TUTARLARI

Geçtiğimiz günlerde kapılarının önüne ayakkabı bırakmanın da ceza konusu olabileceği gündeme gelmişti. Şimdi benzer şekilde kapıya çöp bırakılması da idari kapsamına girdi. Belediyeler, çöp çıkarma saatlerine uyulmasını ve atıkların sadece belirlenen toplama alanlarına bırakılmasını hatırlatıyor. Para cezaları şehirden şehre değişirken, bazı bölgelerde birkaç bin liraya kadar çıkabiliyor.

Ev sahibi de olsa kiracı da olsa kaçış yok! Apartmanlarda yeni dönem: Tek bir şikâyetle ceza kapıda

GÜRÜLTÜ YAPANLARA DA CEZA

Düzenlemeler yalnızca çöple sınırlı değil. Gürültü kirliliği de ağır yaptırımlar kapsamında. Buna göre; konutlarda standartların üzerinde gürültü ve titreşime sebep olanlara 11 bin 35 lira, ulaşım araçlarına 33 bin 326 lira, iş yerleri ve atölyelere 111 bin 361 lira, fabrika ve şantiyelere ise 334 bin 297 liraya kadar ceza kesilecek. Eğlence mekânlarında da bu tutar aynı şekilde uygulanabilecek.

Ev sahibi de olsa kiracı da olsa kaçış yok! Apartmanlarda yeni dönem: Tek bir şikâyetle ceza kapıda

REKOR CEZA TESİSLERE

Çevre mevzuatına aykırı davranan işletmeler için ise çok daha yüksek rakamlar söz konusu. Atık bertaraf veya arıtma tesisi kurmayan işletmelere 1 milyon 671 bin 844 liraya kadar idari para cezası verilebilecek.

Uzmanlar, bu yaptırımların apartmanlarda düzeni sağlamakla kalmayıp şehir yaşamında da temiz, huzurlu ve güvenli bir ortam için önemli bir adım olduğuna dikkat çekiyor.

