Ev sahibi de olsa kiracı da olsa kaçış yok! Apartmanlarda yeni dönem: Tek bir şikâyetle ceza kapıda

Apartmanlarda sıkça karşılaşılan “kapı önüne çöp bırakma” alışkanlığı artık ciddi yaptırımlarla karşılaşacak. Yetkililer, tek bir komşunun şikâyetinin bile ceza sürecini başlatmaya yeterli olacağını belirtirken, yapılan denetimlerde tespit edilen ihlallerde ev sahibi ya da kiracı ayrımı yapılmadan doğrudan idari para cezası uygulanacak.

ŞEHİRLERE GÖRE FARKLI CEZA TUTARLARI

Geçtiğimiz günlerde apartman kapılarının önüne ayakkabı bırakmanın da ceza konusu olabileceği gündeme gelmişti. Şimdi benzer şekilde kapıya çöp bırakılması da idari yaptırım kapsamına girdi. Belediyeler, çöp çıkarma saatlerine uyulmasını ve atıkların sadece belirlenen toplama alanlarına bırakılmasını hatırlatıyor. Para cezaları şehirden şehre değişirken, bazı bölgelerde birkaç bin liraya kadar çıkabiliyor.

GÜRÜLTÜ YAPANLARA DA CEZA

Düzenlemeler yalnızca çöple sınırlı değil. Gürültü kirliliği de ağır yaptırımlar kapsamında. Buna göre; konutlarda standartların üzerinde gürültü ve titreşime sebep olanlara 11 bin 35 lira, ulaşım araçlarına 33 bin 326 lira, iş yerleri ve atölyelere 111 bin 361 lira, fabrika ve şantiyelere ise 334 bin 297 liraya kadar ceza kesilecek. Eğlence mekânlarında da bu tutar aynı şekilde uygulanabilecek.

REKOR CEZA TESİSLERE

Çevre mevzuatına aykırı davranan işletmeler için ise çok daha yüksek rakamlar söz konusu. Atık bertaraf veya arıtma tesisi kurmayan işletmelere 1 milyon 671 bin 844 liraya kadar idari para cezası verilebilecek.

Uzmanlar, bu yaptırımların apartmanlarda düzeni sağlamakla kalmayıp şehir yaşamında da temiz, huzurlu ve güvenli bir ortam için önemli bir adım olduğuna dikkat çekiyor.