Pazartesi günü toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul’da yeni eğitim-öğretim yılı pazartesi günü başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), okulların açıldığı 8 Eylül Pazartesi günü saat 06.00’dan 16.00’ya kadar toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

Pazartesi günü toplu ulaşım ücretsiz olacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 17:38

’da 2025-2026 öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Okulların açılmasıyla birlikte yaşanabilecek yoğunluğunu azaltmak için özel düzenlemeler hayata geçirildi.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ OLACAK

İlk gün dersler 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de ve trafikle ilgili yeni kararlarını duyurdu. Buna göre, pazartesi günü saat 06.00 ile 16.00 arasında İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. Ayrıca, kış sefer planına geçilmesiyle birlikte toplu taşımada ek seferler düzenlenecek.

Pazartesi günü toplu ulaşım ücretsiz olacak

Kent genelinde zabıta ekipleri trafik akışını düzenlemek ve yönlendirmelerde bulunmak üzere sahada görev yapacak. Öte yandan okul servisleri, açılış günü İSPARK’a ait 112 otoparkı ücretsiz kullanabilecek.

