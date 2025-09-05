Pazartesi günü toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul’da 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Okulların açılmasıyla birlikte yaşanabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak için özel düzenlemeler hayata geçirildi.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ OLACAK

İlk gün dersler 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de ulaşım ve trafikle ilgili yeni kararlarını duyurdu. Buna göre, pazartesi günü saat 06.00 ile 16.00 arasında İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. Ayrıca, kış sefer planına geçilmesiyle birlikte toplu taşımada ek seferler düzenlenecek.

Kent genelinde zabıta ekipleri trafik akışını düzenlemek ve yönlendirmelerde bulunmak üzere sahada görev yapacak. Öte yandan okul servisleri, açılış günü İSPARK’a ait 112 otoparkı ücretsiz kullanabilecek.