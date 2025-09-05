Bankaların asıl kazanç kapısı ortaya çıktı: Vatandaştan alınan masraflara tepki büyüyor!

2025 yılının ilk yarısında Türkiye’deki dört büyük banka, gelirlerinin büyük bir kısmını faiz ve yatırım kazançlarından değil, komisyon, işlem masrafı ve sigorta ödemelerinden elde etti. Faiz gelirlerinin beklentileri karşılamaması, bankaları alternatif gelir kaynaklarına yöneltti.

KOMİSYON GELİRLERİ FAİZİ GERİDE BIRAKTI

Banka müşterilerinden en sık alınan ücretler arasında EFT ve havale işlemleri, kredi tahsis ücretleri, erken kredi kapama cezaları ve kredi kartı aidatları öne çıkıyor. Ticari bankacılıkta ise teminat mektupları, akreditif işlemleri ve çek-senet işlemlerinden alınan yüksek komisyonlar dikkat çekiyor. Öte yandan, sigorta aracılığıyla elde edilen gelirler de hızla artıyor ve bazı bankalarda sigorta komisyonları faiz gelirleriyle boy ölçüşür hale geldi.

EK ÜCRETLER TÜKETİCİYE YANSIYOR

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, uzmanlar, daralan faiz marjlarını telafi etmek isteyen bankaların ek ücretlerle tüketicinin yükünü artırdığına dikkat çekiyor. Hatta bazı bankaların çalışanlarına, masraf ve komisyon gelirlerini artırma yollarını anlatan e-postalar gönderdiği iddia ediliyor.

Tüketici dernekleri, ek ücretlerin bazen otomatik olarak işleme yansıtıldığını ve kontrol edilemediğini belirtiyor. İş dünyası da bankaların kredi kartları ve diğer hizmetler üzerinden aldığı yüksek komisyon ve masraflardan rahatsız. Bu nedenle uygulanan maliyetlerin yüzde 50 oranında düşürülmesi yönünde öneriler sunuldu.