 İrem Çınar

Emekliler bu ilçelere akın ediyor: Şehirden kaçıp oraya yerleşiyorlar!

Türkiye’de emekliler, kalabalık ve yoğun tempolu büyükşehirlerden uzaklaşarak daha huzurlu ve sakin bölgelerde yaşamayı tercih ediyor. Yapılan araştırmalar sonucu son dönemde emeklilerin en fazla ilgi gösterdiği üç ilçe öne çıktı. İşte detaylar…

05.09.2025
saat ikonu 09:29
05.09.2025
saat ikonu 09:32

Son dönemde özellikle kıyı bölgelerinde emeklilerin yoğun ilgisi dikkat çekiyor. Doğal güzellikleri, deniz manzarası ve huzurlu yaşam tarzıyla öne çıkan bazı ilçeler, göç hareketinin merkezine yerleşmiş durumda. Bu kapsamda ’in ve ilçeleri ile Aydın’ın turizm cenneti , emeklilerin en çok tercih ettiği yerleşim yerleri arasında yerini alıyor.

Emekliler bu ilçelere akın ediyor: Şehirden kaçıp oraya yerleşiyorlar!

URLA: HUZURUN ADRESİ

İzmir’in güneyinde bulunan Urla, tarihi mirası ve doğal zenginlikleriyle son yıllarda büyük ilgi görüyor. Sessiz ve sakin yaşamıyla emeklilerin gözdesi haline gelen ilçe, özellikle deniz manzaralı evleriyle kendisine aşık ediyor. Büyükşehirlerin yoğun temposundan uzaklaşmak isteyenler için Urla, huzurun adresi diyebiliriz.

Emekliler bu ilçelere akın ediyor: Şehirden kaçıp oraya yerleşiyorlar!

SEFERİHİSAR: “SAKİN ŞEHİR”

Türkiye’nin ilk “Cittaslow” unvanlı ilçesi Seferihisar, yavaş yaşam felsefesi ve organik tarıma dayalı yapısıyla dikkat çekiyor. Gürültü ve kalabalıktan uzak, doğayla uyumlu bir yaşam arayışında olan , bu özellikleri nedeniyle Seferihisar’a yöneliyor.

Emekliler bu ilçelere akın ediyor: Şehirden kaçıp oraya yerleşiyorlar!

KUŞADASI: TARİH VE TURİZMİN BULUŞTUĞU SAHİL KENTİ

Aydın’ın en popüler ilçelerinden Kuşadası ise hem tarihi değerleri hem de gelişmiş turizm olanaklarıyla öne çıkıyor. Kültürel etkinlikler, sosyal yaşam ve deniz turizmi sayesinde emeklilere hem huzurlu hem de hareketli bir yaşam fırsatı sunuyor.

GAYRİMENKULDE HAREKETLİLİK ARTIYOR
Emeklilerin yoğun talebi, bu üç ilçedeki gayrimenkul piyasasını da hareketlendirdi. Konut fiyatlarında yükseliş yaşanırken, ekonomik ve sosyal yaşamda da belirgin değişimler görülüyor. Uzmanlara göre bu trendin önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.

ETİKETLER
#izmir
#emekliler
#urla
#kuşadası
#seferihisar
#huzur
#Doğal Güzellikler
#Ekonomi
