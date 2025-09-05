Emekliler bu ilçelere akın ediyor: Şehirden kaçıp oraya yerleşiyorlar!

Son dönemde özellikle kıyı bölgelerinde emeklilerin yoğun ilgisi dikkat çekiyor. Doğal güzellikleri, deniz manzarası ve huzurlu yaşam tarzıyla öne çıkan bazı ilçeler, göç hareketinin merkezine yerleşmiş durumda. Bu kapsamda İzmir’in Urla ve Seferihisar ilçeleri ile Aydın’ın turizm cenneti Kuşadası, emeklilerin en çok tercih ettiği yerleşim yerleri arasında yerini alıyor.

URLA: HUZURUN ADRESİ

İzmir’in güneyinde bulunan Urla, tarihi mirası ve doğal zenginlikleriyle son yıllarda büyük ilgi görüyor. Sessiz ve sakin yaşamıyla emeklilerin gözdesi haline gelen ilçe, özellikle deniz manzaralı evleriyle kendisine aşık ediyor. Büyükşehirlerin yoğun temposundan uzaklaşmak isteyenler için Urla, huzurun adresi diyebiliriz.

SEFERİHİSAR: “SAKİN ŞEHİR”

Türkiye’nin ilk “Cittaslow” unvanlı ilçesi Seferihisar, yavaş yaşam felsefesi ve organik tarıma dayalı yapısıyla dikkat çekiyor. Gürültü ve kalabalıktan uzak, doğayla uyumlu bir yaşam arayışında olan emekliler, bu özellikleri nedeniyle Seferihisar’a yöneliyor.

KUŞADASI: TARİH VE TURİZMİN BULUŞTUĞU SAHİL KENTİ

Aydın’ın en popüler ilçelerinden Kuşadası ise hem tarihi değerleri hem de gelişmiş turizm olanaklarıyla öne çıkıyor. Kültürel etkinlikler, sosyal yaşam ve deniz turizmi sayesinde emeklilere hem huzurlu hem de hareketli bir yaşam fırsatı sunuyor.

GAYRİMENKULDE HAREKETLİLİK ARTIYOR

Emeklilerin yoğun talebi, bu üç ilçedeki gayrimenkul piyasasını da hareketlendirdi. Konut fiyatlarında yükseliş yaşanırken, ekonomik ve sosyal yaşamda da belirgin değişimler görülüyor. Uzmanlara göre bu trendin önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.