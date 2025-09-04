Menü Kapat
TGRT Haber
Benim Sayfam
28°
Editor
Editor
 İrem Çınar

İPA açıkladı! İstanbul'da yaşamının maliyeti arttı

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul'da yaşam maliyetine dair Ağustos 2025 raporunu yayımladı. İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti Ağustos ayında aylık 98 bin 735 lira oldu.

Planlama Ajansı (İPA), Ağustos 2025 verilerine göre İstanbul’da yaşam maliyetine dair önemli rakamları paylaştı. Araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin aylık ortalama yaşam harcaması 98.735 TL’ye ulaştı.

AYLIK ARTIŞ HIZ KAZANDI

Yaşam maliyetinde temmuz ayına kıyasla yüzde 2,21’lik bir yükseliş görüldü. Böylece bir ay içinde ortalama harcama 2.136 TL artmış oldu.

İPA açıkladı! İstanbul'da yaşamının maliyeti arttı

YILLIK ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Geçen yılın aynı dönemine göre ise maliyetler yüzde 43,23 oranında artış gösterdi. Böylece kentte yaşamanın maliyeti, son bir yılda 30 bini aşkın lira yükseldi.

İPA açıkladı! İstanbul'da yaşamının maliyeti arttı

100 BİN TL SINIRINA YAKLAŞILDI

Araştırmada öne çıkan bir diğer nokta ise, dört kişilik bir ailenin yaşam giderlerinin neredeyse 100 bin TL’ye dayanması oldu. , , ve enerji kalemlerindeki artış, toplam maliyeti yükselten başlıca faktörler olarak öne çıktı.

