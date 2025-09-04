İPA açıkladı! İstanbul'da yaşamının maliyeti arttı

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Ağustos 2025 verilerine göre İstanbul’da yaşam maliyetine dair önemli rakamları paylaştı. Araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin aylık ortalama yaşam harcaması 98.735 TL’ye ulaştı.

AYLIK ARTIŞ HIZ KAZANDI

Yaşam maliyetinde temmuz ayına kıyasla yüzde 2,21’lik bir yükseliş görüldü. Böylece bir ay içinde ortalama harcama 2.136 TL artmış oldu.

YILLIK ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Geçen yılın aynı dönemine göre ise maliyetler yüzde 43,23 oranında artış gösterdi. Böylece kentte yaşamanın maliyeti, son bir yılda 30 bini aşkın lira yükseldi.

100 BİN TL SINIRINA YAKLAŞILDI

Araştırmada öne çıkan bir diğer nokta ise, dört kişilik bir ailenin yaşam giderlerinin neredeyse 100 bin TL’ye dayanması oldu. Gıda, konut, ulaşım ve enerji kalemlerindeki artış, toplam maliyeti yükselten başlıca faktörler olarak öne çıktı.