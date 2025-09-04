Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Çalışan emeklilere çift maaş hakkı: Kimler yararlanabilecek? İşte çift maaş almanın yolu

Türkiye’de milyonlarca sigortalı, emeklilik hakkını kazandıktan sonra da iş hayatına devam ediyor. Özellikle EYT düzenlemesiyle 40’lı ve 50’li yaşlarda emekli olan birçok kişi çalışma hayatından kopmadı. Yeni düzenlemeyle birlikte çalışan emeklilere ikinci bir maaş fırsatı da sunuluyor. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 10:03

Türkiye’de hayata geçirilecek (TES), çalışan emeklilere de yeni bir gelir kapısı açacak. Sisteme dahil olan emekliler, hem mevcut maaşlarını almaya devam edecek hem de ikinci bir kazanacak.

Çalışan emeklilere çift maaş hakkı: Kimler yararlanabilecek? İşte çift maaş almanın yolu

ÇALIŞAN EMEKLİLERİN HAKLARI

sonrası çalışmaya devam edenlerin özlük hakları, diğer çalışanlarla aynı. Yıllık izin, kıdem ve ihbar tazminatı gibi haklarda hiçbir fark bulunmuyor. Örneğin; 1 yılını dolduran emekli çalışan işten çıkarılırsa kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanıyor. Ayrıca 50 yaş üstündekilere kıdeme bakılmaksızın en az 20 gün yıllık izin verilmesi zorunlu.

Emekli olduktan sonra bir iş yerinde çalışan kişi, kendi isteğiyle ayrıldığında da kıdem tazminatını alabiliyor. Daha sonra başka bir iş yerinde 1 yılını doldurursa, oradan da yeniden tazminat hakkı elde ediyor.

Çalışan emeklilere çift maaş hakkı: Kimler yararlanabilecek? İşte çift maaş almanın yolu

FARKLI UYGULAMALAR VAR MI?

Emekli çalışanlar, rapor parası ve işsizlik maaşı alamıyor. Kriz dönemlerinde verilen kısa çalışma ödeneği gibi sosyal yardımlardan da yararlanamıyor. Ancak iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı işveren, Destek Primi (SGDP) yatırmaya devam ediyor. Bu prim, ikinci bir emeklilik sağlamasa da çalışanı güvence altına alıyor.

TES İLE NELER DEĞİŞECEK?

Yeni sistemle birlikte çalışan emekliler, primlerinin yanı sıra TES kapsamında da prim ödeyecek. Böylece ikinci bir emeklilik için birikim yapma imkânı doğacak. TES, mevcut Bireysel () mantığıyla işleyecek.

Emekliler de diğer çalışanlar gibi brüt maaşlarının en az yüzde 3’ünü sisteme yatıracak. Katkı sadece çalışanlardan değil, işveren ve devletten de gelecek. Bu üçlü katkıyla daha yüksek birikim sağlanacak.

Çalışan emeklilere çift maaş hakkı: Kimler yararlanabilecek? İşte çift maaş almanın yolu

İKİNCİ EMEKLİLİĞİN ŞARTLARI

Bugünkü sistemde BES için 10 yıl prim ve 56 yaş yeterli. TES’te bu şartlar korunacak ancak yaş sınırının 60’a çıkarılması da değerlendiriliyor. Emekli olanlar ister aylık düzenli maaş, ister toplu ödeme seçebilecek.

EMEKLİ MAAŞINA HACİZ VE VERGİ MUAFİYETİ

Emeklilerin maaşları, kanun gereği yalnızca SGK ve vergi borçları ile nafaka alacakları için haczedilebiliyor. Bankalar başka bir gerekçeyle maaşa bloke koyamıyor. Ancak emekli kendi rızasıyla onay verirse, haciz uygulanabiliyor. Bu nedenle kredi sözleşmelerinde dikkatli olmak gerekiyor.

Vergi tarafında ise emekliler için önemli bir muafiyet bulunuyor. Türkiye sınırları içinde 200 metrekareyi geçmeyen tek bir eve sahip olan ve çalışmayan emekliler, emlak vergisinden muaf tutuluyor. Ancak ikinci bir eve sahip olanlar veya çalışmaya devam edenler bu haktan yararlanamıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gram altın için yeni rekor tahmini! Bu rakam ilk defa dillendirildi: İşte altın fiyatları için sürpriz öngörü
Emekli ve memur zammı için kritik ipucu! Maaş hesabında rakamlar netleşiyor
ETİKETLER
#sosyal güvenlik
#sgk
#emeklilik
#eyt
#emeklilik sistemi
#tamamlayıcı emeklilik sistemi
#bes
#eyt düzenlemesi
#çalışan emekli
#Emekli Haberleri
#emeklilik hakkı
#Çalışan Emekliler
#Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (tes)
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.