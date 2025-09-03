Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Emekli ve memur zammı için kritik ipucu! Maaş hesabında rakamlar netleşiyor

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK’in Ağustos ayına dair verileriyle birlikte, emeklilerin Ocak ayında alacağı zamma temel oluşturacak oranlar netleşmeye başladı. Açıklanan rakamların ardından, iki aylık enflasyon verisine göre zam oranı da ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 10:36

Türkiye İstatistik Kurumu (), Ağustos ayına ilişkin rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 2,04 arttı. Temmuz ayında ise artış oranı yüzde 2,06 olarak kaydedilmişti.

Emekli ve memur zammı için kritik ipucu! Maaş hesabında rakamlar netleşiyor

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

En düşük emekli maaşına yapılacak olası düzenleme doğrudan Meclis kararıyla belirleniyor. Yıl sonunda hükümetin yapacağı değerlendirme sonrasında, en düşük maaşlara ek yapılıp yapılmayacağı netleşecek.

Emekli ve memur zammı için kritik ipucu! Maaş hesabında rakamlar netleşiyor

EMEKLİ MAAŞLARI NASIL BELİRLENİYOR?

ve emekli aylıkları, enflasyonun kümülatif artışına göre hesaplanıyor. Her yıl Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık olmak üzere iki dönemde maaşlara enflasyon oranında zam yansıtılıyor.

Emekli ve memur zammı için kritik ipucu! Maaş hesabında rakamlar netleşiyor

İKİ AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş artışına ilişkin hesaplamalar da netleşmeye başladı. Temmuz ve Ağustos ayı verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri, şimdiden yüzde 4,14’lük artışı hak etmiş oldu. Önümüzdeki dört ayda enflasyonun negatif çıkmaması halinde bu oran emeklilerin maaşlarına yansıtılacak. Ortaya çıkan iki aylık zam oranlarına göre yapılan hesaplama net değil. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları da belli olduktan sonra Ocak ayında zamlı maaşlar hesaplara geçmiş olacak. Bu nedenle geriye kalan 4 ayın enflasyon verisinin takip edilmesi gerekiyor.

Emekli ve memur zammı için kritik ipucu! Maaş hesabında rakamlar netleşiyor
Emekli ve memur zammı için kritik ipucu! Maaş hesabında rakamlar netleşiyor
Emekli ve memur zammı için kritik ipucu! Maaş hesabında rakamlar netleşiyor
Emekli ve memur zammı için kritik ipucu! Maaş hesabında rakamlar netleşiyor
Emekli ve memur zammı için kritik ipucu! Maaş hesabında rakamlar netleşiyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eylül ayı kira zam oranı belli oldu! Konut ve iş yeri kira artış oranı netleşti
Trafik sigortasında fiyat krizi! Sürücüler yeni yöntemler deniyor: 40 Bin TL tasarruf edenler var
ETİKETLER
#zam
#enflasyon
#ssk
#bağ-kur
#tüik
#emekli maaşları
#maaş zammı
#memur maaşı
#memur maaşları
#Emekli Haberleri
#Memur Maaş Zammı
#Emekli Maaş Zammı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.