Emekli ve memur zammı için kritik ipucu! Maaş hesabında rakamlar netleşiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 2,04 arttı. Temmuz ayında ise artış oranı yüzde 2,06 olarak kaydedilmişti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

En düşük emekli maaşına yapılacak olası düzenleme doğrudan Meclis kararıyla belirleniyor. Yıl sonunda hükümetin yapacağı değerlendirme sonrasında, en düşük maaşlara ek zam yapılıp yapılmayacağı netleşecek.

EMEKLİ MAAŞLARI NASIL BELİRLENİYOR?

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları, enflasyonun kümülatif artışına göre hesaplanıyor. Her yıl Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık olmak üzere iki dönemde maaşlara enflasyon oranında zam yansıtılıyor.

İKİ AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş artışına ilişkin hesaplamalar da netleşmeye başladı. Temmuz ve Ağustos ayı verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri, şimdiden yüzde 4,14’lük artışı hak etmiş oldu. Önümüzdeki dört ayda enflasyonun negatif çıkmaması halinde bu oran emeklilerin maaşlarına yansıtılacak. Ortaya çıkan iki aylık zam oranlarına göre yapılan hesaplama net değil. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları da belli olduktan sonra Ocak ayında zamlı maaşlar hesaplara geçmiş olacak. Bu nedenle geriye kalan 4 ayın enflasyon verisinin takip edilmesi gerekiyor.