Trafik sigortasında fiyat krizi! Sürücüler yeni yöntemler deniyor: 40 Bin TL tasarruf edenler var

Trafik sigortası fiyatlarına peş peşe gelen zamlar araç sahiplerinin en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Sigorta şirketleri artan maliyetler ve kazalardaki yükselişi gerekçe gösterirken, bazı araçlarda kasko primlerinin trafik poliçelerinden daha ucuz hale geldiği dikkat çekiyor.

Ortalama bir binek aracın zorunlu trafik sigortası 8 bin TL’den başlıyor, 45 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Çoğu araç için fiyatlar 15-18 bin TL bandında seyrediyor. Oysa 2020’de bu rakam 400-600 TL’den başlayıp 2 bin TL seviyesinde kalıyordu. Yani beş yılda poliçe fiyatları 10 kattan fazla artış gösterdi.

Diğer araç gruplarında ise tablo daha da çarpıcı: Hafif ticari araçlarda primler 15-60 bin TL, minibüslerde 20-50 bin TL, otobüslerde 50-270 bin TL, kamyonlarda 25-100 bin TL arasında değişirken, ticari taksilerde 115 bin TL’ye kadar ulaşıyor.

“EN RİSKSİZ KİŞİNİN ÜZERİNE ALIYORLAR”

Artan fiyatlar sürücüleri farklı yöntemlere yönlendiriyor. İstanbul’da sigorta acenteliği yapan İbrahim Caymaz, bazı kişilerin araç almadan önce aile bireylerinin T.C. kimlik numaraları üzerinden teklif aldığını belirterek şunları söyledi:

“En risksiz görülen kişinin üzerine araç alınıyor. Böylece ciddi tasarruf sağlanıyor. Binek araçlarda 40 bin liraya, ticari araçlarda ise 150-200 bin liraya kadar fark edenler var. Poliçe her yıl yenilendiği için bu durum aile bütçelerinde önemli hale geldi.”

SİGORTASIZ ARAÇ SAYISINDA ARTIŞ

Acenteler, fiyatların yükselmesiyle birlikte trafikte sigortasız dolaşan araçların sayısının arttığını belirtiyor. Bazı sürücüler araçlarını hiç kullanmamayı tercih ederken, bazıları da poliçesiz şekilde trafiğe çıkıyor. Hatta polis çevirmesine yakalanınca acenteyi arayıp “Hemen poliçemi kes” diyen sürücülerin olduğu söyleniyor.

Acenteler, bunun çok riskli bir tercih olduğuna dikkat çekerek “Bir yıl boyunca sigortasız dolaşmanın ciddi cezası var. Ayrıca kaza durumunda sürücü çok daha büyük maliyetlerle karşılaşabiliyor” uyarısında bulunuyor.

TRAFİK SİGORTASI KASKO İLE YARIŞIYOR

2020’de kasko fiyatları trafik sigortasının yaklaşık 5 katı iken, bugün tablo tersine döndü. Ortalama bir binek aracın trafik poliçesi 10-15 bin TL seviyesinde olurken, kasko yaptırmak çoğu zaman 20-25 bin TL’ye mümkün olabiliyor.

Sigortacılar, “Trafik poliçelerinden zarar ediyoruz, bu yüzden fiyatlar yükseliyor” derken, sürücüler artan maliyetler nedeniyle ya araçlarını kullanmıyor ya da risk alarak poliçesiz yola çıkıyor.