Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emekli promosyonlarında Eylül sürprizi: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

Emeklilerin merakla beklediği banka promosyonlarında 1 Eylül 2025 itibarıyla yeni bir dönem başladı. Bankalar, maaşını taşıyan emeklilere verdikleri nakit destekleri güncellerken, sundukları ek avantajlarla da rekabeti iyice kızıştırdı.

Temmuz ayında yapılan maaş düzenlemesinin ardından promosyon tutarları 31 Ağustos’a kadar geçerliydi. Eylül ayının başlamasıyla birlikte kampanyalar yenilenirken, emeklilere sadece nakit değil; aidatsız kredi kartı, düşük faizli ihtiyaç kredisi ve otomatik ödeme talimatına özel ek ödemeler gibi fırsatlar da sunulmaya başlandı.

BANKA BANKA GÜNCEL PROMOSYONLAR

GARANTİ BBVA

30 Eylül 2025’e kadar 25.000 TL’ye varan promosyon ve ek ödül fırsatı.

AKBANK

Emekli maaşını taşıyanlara 17.500 TL’ye kadar promosyon ve ek nakit ödeme.

İŞ BANKASI

1-30 Eylül arasında 24.000 TL’ye varan promosyon imkânı.

HALKBANK

12.000 TL’ye kadar nakit promosyon.

TEB

12.000 TL ana promosyon + 9.000 TL ek ödeme ile toplam 21.000 TL’ye varan destek.

ZİRAAT BANKASI

12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi.

YAPI KREDİ

15 Haziran-30 Eylül kampanyasında 27.000 TL’ye kadar promosyon.

ING

25.000 TL’ye varan nakit promosyon.

QNB FİNANSBANK

20.400 TL’ye kadar promosyon ve ek ödül.

DENİZBANK

27.000 TL’ye varan promosyon.

ALBARAKA TÜRK

30 Eylül’e kadar 15.600 TL promosyon + 9.400 TL ek ödül.

UZMANLARDAN UYARI

Promosyon tutarlarının yanı sıra bankaların sunduğu ek avantajlar da emeklilere büyük bir fayda sağlıyor. Finans uzmanları, sadece yüksek promosyonlara odaklanılmaması gerektiğini; aidatsız kredi kartı, düşük faizli kredi seçenekleri ve otomatik ödeme talimatına verilen ek ödüllerin de mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.