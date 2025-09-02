Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emekli promosyonlarında Eylül sürprizi: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

Milyonlarca emekli promosyon haberlerini yakından takip ediyor. 1 Eylül itibarıyla bankalar, güncellenen yeni promosyon kampanyalarını duyurdu. Peki hangi banka en yüksek promosyonu veriyor? Garanti BBVA, Yapı Kredi, DenizBank, VakıfBank, TEB, İş Bankası, ING, Şekerbank ve Ziraat Bankası’nın sunduğu promosyon tutarları belli oldu. İşte en yüksek promosyon veren bankalar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 09:21

Emeklilerin merakla beklediği banka promosyonlarında 1 Eylül 2025 itibarıyla yeni bir dönem başladı. , maaşını taşıyan emeklilere verdikleri nakit destekleri güncellerken, sundukları ek avantajlarla da rekabeti iyice kızıştırdı.

Temmuz ayında yapılan maaş düzenlemesinin ardından tutarları 31 Ağustos’a kadar geçerliydi. Eylül ayının başlamasıyla birlikte kampanyalar yenilenirken, emeklilere sadece nakit değil; aidatsız kredi kartı, düşük faizli ihtiyaç kredisi ve otomatik ödeme talimatına özel ek ödemeler gibi fırsatlar da sunulmaya başlandı.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emekli promosyonlarında Eylül sürprizi: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

BANKA BANKA GÜNCEL PROMOSYONLAR

GARANTİ BBVA

30 Eylül 2025’e kadar 25.000 TL’ye varan promosyon ve ek ödül fırsatı.

AKBANK

Emekli maaşını taşıyanlara 17.500 TL’ye kadar promosyon ve ek nakit ödeme.

İŞ BANKASI

1-30 Eylül arasında 24.000 TL’ye varan promosyon imkânı.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emekli promosyonlarında Eylül sürprizi: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

HALKBANK

12.000 TL’ye kadar nakit promosyon.

TEB

12.000 TL ana promosyon + 9.000 TL ek ödeme ile toplam 21.000 TL’ye varan destek.

ZİRAAT BANKASI

12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emekli promosyonlarında Eylül sürprizi: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

YAPI KREDİ

15 Haziran-30 Eylül kampanyasında 27.000 TL’ye kadar promosyon.

ING

25.000 TL’ye varan nakit promosyon.

QNB FİNANSBANK

20.400 TL’ye kadar promosyon ve ek ödül.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emekli promosyonlarında Eylül sürprizi: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

DENİZBANK

27.000 TL’ye varan promosyon.

ALBARAKA TÜRK

30 Eylül’e kadar 15.600 TL promosyon + 9.400 TL ek ödül.

UZMANLARDAN UYARI

Promosyon tutarlarının yanı sıra bankaların sunduğu ek avantajlar da emeklilere büyük bir fayda sağlıyor. Finans uzmanları, sadece yüksek promosyonlara odaklanılmaması gerektiğini; aidatsız kredi kartı, düşük faizli kredi seçenekleri ve otomatik ödeme talimatına verilen ek ödüllerin de mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Engelli çocuğu olan anneler için erken emeklilik hakkı! Kimler yararlanabilir? İşte merak edilen detaylar
Marketler pazar günleri kapalı olsun önerisi! Bakanlıkla görüşüldü: Yeni düzenleme masada
ETİKETLER
#promosyon
#bankalar
#emekliler
#emekli promosyonu
#Emekli Haberleri
#Emekli Promosyonları
#Banka Promosyonları
#Banka Promosyonu
#Nakit Destek
#Ek Avantaj
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.