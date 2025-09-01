Menü Kapat
Hava Durumu
29°
Engelli çocuğu olan anneler için erken emeklilik hakkı! Kimler yararlanabilir? İşte merak edilen detaylar

Engelli çocuğu olan annelere yönelik erken emeklilik imkânı, milyonlarca kadının yakından takip ettiği düzenlemeler arasında yer alıyor. Bu uygulama, sürekli bakıma muhtaç çocuğu olan annelere önemli avantajlar sağlıyor. Peki, kimler erken emeklilikten yararlanabiliyor, başvuru süreci nasıl işliyor ve hangi şartlar aranıyor? İşte detaylar…

Türkiye’de milyonlarca vatandaş bulunurken, özellikle ağır engelli çocuğu olan annelerin emeklilik süreçlerinde önemli kolaylıklar sağlanıyor. Mevzuat kapsamında bu annelere hakkı tanınıyor.

Engelli çocuğu olan anneler için erken emeklilik hakkı! Kimler yararlanabilir? İşte merak edilen detaylar

ERKEN EMEKLİLİK NASIL İŞLİYOR?

Ekim 2008’de yürürlüğe giren düzenlemeye göre, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu olan kadın sigortalıların, bu tarihten sonraki prim ödeme gün sayılarının dörtte biri toplam prim gününe ekleniyor. Örneğin, bir yıl çalışan anne için 360 gün yerine 450 gün prim ödenmiş kabul ediliyor. Bu süre sadece prim gününe değil, aynı zamanda emeklilik için aranan yaş şartına da indirim olarak yansıyor. Böylece anneler daha erken yaşta emekli olabiliyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Erken emeklilikten faydalanabilmek için çocuğun “başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli” olduğunun SGK sağlık kurullarınca tespit edilmesi gerekiyor. Bunun için sigortalı kadınların, bağlı bulundukları İl Müdürlüğü ya da Merkezine sevk talep belgesi ile başvurmaları yeterli.

Engelli çocuğu olan anneler için erken emeklilik hakkı! Kimler yararlanabilir? İşte merak edilen detaylar

ÇALIŞMA ŞARTI VAR MI?

Bu haktan yararlanmak için çalışıyor olmak zorunlu değil. Sigortalı kadınlar, ister çalışsın ister çalışmasın, çocuklarının durumunun tespiti için SGK’ya başvuruda bulunabiliyor.

Anneler, çocuklarının engel durumuna ilişkin başvuruyu hem sigortalılıkları devam ederken hem de emeklilik aşamasında yapabiliyor. Dolayısıyla emekliliği beklemek gerekmiyor.

Engelli çocuğu olan anneler için erken emeklilik hakkı! Kimler yararlanabilir? İşte merak edilen detaylar

2008 ÖNCESİ SÜRELER DİKKATE ALINIR MI?

Düzenlemede yalnızca 1 Ekim 2008 sonrası çalışmalar dikkate alınıyor. Yani çocuğun bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğunun belirlendiği tarihten sonraki süreler üzerinden ilave günler hesaplanıyor.

EVLAT EDİNEN ANNELER DE YARARLANABİLİR Mİ?

Ağır engelli çocuğu evlat edinen sigortalı kadınlar da bu haktan yararlanabiliyor. 1 Ekim 2008 sonrası geçerli olmak üzere, evlat edinilen tarihten itibaren aynı düzenleme uygulanıyor.

