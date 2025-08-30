SSK, BağKur ve tüm emeklileri yakından ilgilendiriyor: Rekabet kızıştı: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

Emekli maaşlarında bankalar arası rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. Bankalar, maaş müşterilerine sundukları kampanyaları sık sık yenilerken, promosyon tutarları 27 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Sadece nakit promosyonla sınırlı kalmayan bu fırsatlar kapsamında, ücretsiz EFT ve havale gibi ek ayrıcalıklar da dikkat çekiyor. Emekliler ise en avantajlı teklifleri bulmak için bankaların kampanyalarını yakından inceliyor.

Promosyon alabilmek için emeklilerin tercih ettikleri banka ile 3 yıllık bir taahhüt sözleşmesi imzalaması gerekiyor. Bu süre dolmadan banka değişikliği yapılmak istenirse, alınan promosyonun kalan kısmının geri ödenmesi şartı bulunuyor.

İşte Ağustos 2025 itibariyle en yüksek promosyon tekliflerini sunan bankalar ve sundukları avantajlar:

2025 HAZİRAN AYI GÜNCEL PROMOSYON RAKAMLARI

ZİRAAT BANKASI

(12 bin TL'lik nakit promosyon)

Bankanın emeklilere özel 12 bin TL'lik nakit promosyon fırsatı bulunuyor.

HALKBANK

(Toplam promosyon 12 bin TL)

Banka, emeklilere toplam 12 bin TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.

AKBANK

(17 bin 500 TL'ye varan promosyon)

Akbank, maaşını bankaya taşıyan müşterilere 15 bin TL promosyon fırsatı sunuyor. Promosyona ek olarak 2 bin 500 TL nakit ödül de veriyor.

KUVEYT TÜRK

(Toplam 18 bin TL'lik promosyon)

Banka, maaşını Kuveyt Türk'e taşıyan emeklilere 18 bin TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor. Ayrıca, EFT, FAST ve havale işlemlerinden de ücret almıyor.

QNB

(20 bin 400 TL'ye varan ödül)

Banka, emekli maaşını taşıyanlara15 bin TL nakit promosyon, 3 bin TL fatura talimatı ödülü ve 2 bin 400 TL harcama iadesi veriyor.

GARANTİ BBVA

(Toplam promosyon tutarı 21 bin TL)

Banka, emekli maaş müşterilerine 15 bin TL'ye varan nakir promosyon fırsatı sunuyor. Bankanın ayrıca,bonus kredi kartı veya Paracard ile alışverişe 6 bin TL'ye varan bonus fırsatı da var.

TÜRKİYE İŞ BANKASI

(Toplam promosyon tutarı 21 bin TL)

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlara 21 bin TL'ye varan promosyon fırsatı sunuluyor. Bunun yanında, kredi kartı aidatı da alınmıyor.

TEB

( 21 bin TL'ye varan promosyon)

Maaşını TEB'e taşıyan emekliler,12 bin TL’ye varan promosyona ek olarak 9 bin TL'lik ek promosyon avantajı da elde ediyor.

Ayrıca bankanın emeklilere özel avantajlı sigorta paketleri de bulunuyor.

ALBARAKA TÜRK

(Toplam promosyon 25 bin TL)

Maaşını Albaraka Türk'e taşıyan emeklilere 15 bin 600 TL'ye varan promosyon ve 9 bin 400 TL'lik ödül imkanı sunuluyor.

ING

(Toplam promosyon 25 bin TL)

ING, ek koşulsuz 15 bin TL'ye varan promosyon ve 10 bin TL'lik ek nakit promosyon fırsatı sunuyor.

TÜRKİYE FİNANS

(26 bin TL'ye varan nakit promosyon)

Bankanın emeklilere özelEmeklilere 26 bin TL’ye varan nakit promosyon desteği var.

DENİZBANK

(27 bin TL'ye varan nakit promosyon)

Bankanın emeklilere özel 12 bin TL nakit promosyon ve 15 bin TL ek promosyon seçeneği var.

YAPI KREDİ

(27 bin TL'ye varan nakit promosyon)

Banka, tüm emeklilere 15 bin TL'ye varan nakit promosyon ve 12 bin TL'lik ek promosyon fırsatı veriyor.

VAKIFBANK

(Toplam 27 bin TL'ye varan promosyon)

Banka, emeklilere 12 bin TL'ye varan promosyon ve 15 bin TL'ye varan nakit ödeme seçeneği sunuyor. Ayrıca, EFT ve FAST işlem ücreti de almıyor.