Altın, dolar, euro, borsa: İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,74 değer kaybetti. BIST 100 endeksi hafta boyunca 11.262,82 ile 11.605,30 puan arasında dalgalandı. Endeks, önceki hafta kapanışına göre gerileyerek 11.288,05 puandan haftayı tamamladı.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Kapalıçarşı’da altın yatırımcısı bu hafta kazançlı çıktı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,20 artışla 4 bin 537 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını yüzde 3,17 değer kazanarak 30 bin 651 liraya, çeyrek altın ise yüzde 3,19 yükselişle 7 bin 600 liraya ulaştı.

DÖVİZDE YUKARI YÖNLÜ HAREKET

Döviz piyasasında da artış kaydedildi. ABD doları haftalık bazda yüzde 0,33 yükselerek 41,1510 liraya, euro ise yüzde 0,74 artışla 48,0230 liraya çıktı.

YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI KAZANDIRDI

Yatırım fonları haftayı ortalama yüzde 0,76, emeklilik fonları ise yüzde 0,65 değer kazancıyla kapattı. Fon kategorileri arasında en güçlü performans yüzde 2,16 ile “kıymetli maden” fonlarında görüldü.