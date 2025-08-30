Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Altın, dolar, euro, borsa: İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Borsa İstanbul’da hisse senetleri haftayı kayıpla tamamlarken, altın ve döviz yatırımcısını sevindirdi. Gram altın yüzde 3,20 yükselişle 4 bin 537 liraya ulaşırken, dolar/TL 41,15’e, euro/TL ise 48,02’ye çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.08.2025
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
30.08.2025
saat ikonu 10:06

’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,74 değer kaybetti. hafta boyunca 11.262,82 ile 11.605,30 puan arasında dalgalandı. Endeks, önceki hafta kapanışına göre gerileyerek 11.288,05 puandan haftayı tamamladı.

Altın, dolar, euro, borsa: İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Kapalıçarşı’da yatırımcısı bu hafta kazançlı çıktı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,20 artışla 4 bin 537 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını yüzde 3,17 değer kazanarak 30 bin 651 liraya, çeyrek altın ise yüzde 3,19 yükselişle 7 bin 600 liraya ulaştı.

Altın, dolar, euro, borsa: İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

DÖVİZDE YUKARI YÖNLÜ HAREKET

piyasasında da artış kaydedildi. ABD doları haftalık bazda yüzde 0,33 yükselerek 41,1510 liraya, euro ise yüzde 0,74 artışla 48,0230 liraya çıktı.

Altın, dolar, euro, borsa: İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI KAZANDIRDI

haftayı ortalama yüzde 0,76, ise yüzde 0,65 değer kazancıyla kapattı. Fon kategorileri arasında en güçlü performans yüzde 2,16 ile “kıymetli maden” fonlarında görüldü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Borsa İstanbul’da yeni dönem! Kurallar baştan yazıldı: 1 Eylül’de başlıyor
Dolar kuru bugün ne kadar? İşte 30 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı
ETİKETLER
#Döviz
#Döviz
#dolar
#altın
#altın fiyatları
#gram altın
#borsa istanbul
#euro kuru
#bıst 100 endeksi
#yatırım fonları
#Emeklilik Fonları
#euro tl
#euro fiyatı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.