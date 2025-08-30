Borsa İstanbul’da yeni dönem! Kurallar baştan yazıldı: 1 Eylül’de başlıyor

Borsa İstanbul AŞ, pay bazında devre kesiciler, endekse bağlı devre kesici sistemi (EBDKS) ve açığa satış işlemlerinde uygulanan yukarı adım kuralına ilişkin önemli değişiklikler yaptığını duyurdu. Alınan kararların 1 Eylül 2025’ten itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun imzasıyla yapılan açıklamaya göre, yeni düzenlemelerle birlikte özellikle açığa satış ve devre kesici mekanizmalarında süre ve oranlarda değişiklikler uygulanacak.

YUKARI ADIM KURALI YENİDEN DÜZENLENDİ

Açığa satış işlemlerinde geçerli olan yukarı adım kuralında esas alınan BIST 100 endeksi için eşik değer aşağı çekildi. Buna göre, endeksin gün içi düşüş oranı yüzde 3’ten yüzde 2’ye indirilecek.

EBDKS TEK AŞAMALI OLACAK

Mevcut durumda yüzde 5 ve yüzde 7’lik düşüşlerde iki aşamalı olarak devreye giren Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, artık tek aşamalı işleyecek. Buna göre BIST 100 Endeksi gün içinde yüzde 6 veya daha fazla değer kaybettiğinde EBDKS devreye girecek.

DURAKLAMA SÜRELERİ KISALDI

Devre kesici sonrası işlemlere verilen ara süreler de yeniden düzenlendi.

Pay Piyasası’nda “.E”, “.F1”, “.F2”, “.S1”, “.G” kodlu sıralarda mevcut 20 dakikalık durdurma süresi 10 dakikaya düşürüldü.

“.V”, “.C”, “.F”, “.R”, “.BE”, “.AOF” kodlu sıralar ile VİOP’ta pay ve endeks sözleşmelerinde uygulanan 30 dakikalık ara ise 20 dakikaya indirildi.

SEANS SONU UYGULAMALARI DEĞİŞTİ

Pay Piyasası’nda, sürekli işlem seansının bitimine 60 dakika kala devreye giren uygulama da değişti. Yeni düzenlemeyle bu süre 30 dakikaya çekildi. Buna göre devre kesici 17.30’dan sonra devreye girerse işlemler kapanış seansı ile devam edecek.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda da benzer bir değişiklik yapıldı. EBDK’nin 17.30’dan sonra tetiklenmesi durumunda işlemler VIOP_SUREKLI_MZYD seansı ile 18.08’de yeniden başlayacak.

Ayrıca, pay bazında devre kesici sonrasında emir toplama süresi, sürekli işlem yöntemiyle işlem gören tüm paylar için 10 dakika olarak belirlendi.