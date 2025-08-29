Fiyatlar cep yakıyor: En ucuzu 200 bin TL!

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, barınma meselesi yeniden gündeme geldi. Özellikle büyükşehirlerde üniversite kazanan öğrenciler yurt araştırmasına başlarken, karşılarına çıkan fiyatlar dudak uçuklatıyor.

Ekonomim'in haberine göre, 2025–2026 akademik yılı için belirlenen yurt ücretleri, bazı özel üniversitelerin öğrenim ücretleriyle adeta yarışıyor. Hatta bazı özel yurtlarda, üniversite harçlarını geçebilecek seviyede fiyatlar dikkat çekiyor.

BARINMA, ÖĞRENCİLERİN EN BÜYÜK GİDERİ

Prestijli vakıf üniversitelerinin yurt ücretleriyle birlikte, popüler özel yurtlardan Birgül Hanım Yurdu ve Republica gibi seçeneklerin fiyatları öğrenciler için ciddi bir yük haline gelmiş durumda. Güvenli ve konforlu bir konaklama ihtiyacı, hem öğrenciler hem de aileler için bütçede en ağır kalemlerden biri olarak öne çıkıyor.

ALTERNATİF ÇÖZÜMLER VE ZORLUKLAR

Paylaşımlı daireler ve öğrenci evleri, kira ve faturaları paylaşarak maliyetleri düşürse de temizlik, güvenlik ve uyum gibi sorunları beraberinde getiriyor. Aile yanında kalmak ise maliyetleri azaltsa da kampüse uzaklık ve sosyal hayat açısından dezavantajlı olabiliyor.

YURTLAR HÂLÂ TERCİH EDİLİYOR

Öte yandan, yurtlar sunduğu 24 saat güvenlik, temizlik hizmeti ve kampüse yakınlık avantajlarıyla hâlâ birçok öğrencinin öncelikli tercihi oluyor. Yurt fiyatları, konum ve sağlanan imkânlara göre değişiklik gösteriyor. Ayrıca odada kalan kişi sayısı arttıkça maliyetler düşüyor; iki veya üç kişilik odalar, tek kişilik odalara göre daha uygun fiyatlarla sunuluyor. Öğrenciler ve aileler, artan fiyatlar karşısında bütçelerini zorlayarak kendileri için en uygun konaklama seçeneğini bulmaya çalışıyor.