Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Fiyatlar cep yakıyor: En ucuzu 200 bin TL!

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler yurt arayışına girdi. İstanbul ve Ankara’daki önde gelen vakıf üniversitelerinin yurt ücretleri ise birçok öğrencinin bütçesini zorlayacak seviyede. Üniversiteliler, okul başlamadan önce barınma sorununu çözmenin yollarını arıyor. İşte bazı yurtların güncel fiyatları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 14:15
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 14:17

yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, meselesi yeniden gündeme geldi. Özellikle büyükşehirlerde üniversite kazanan öğrenciler araştırmasına başlarken, karşılarına çıkan fiyatlar dudak uçuklatıyor.

Ekonomim'in haberine göre, 2025–2026 akademik yılı için belirlenen yurt ücretleri, bazı özel üniversitelerin öğrenim ücretleriyle adeta yarışıyor. Hatta bazı özel yurtlarda, üniversite harçlarını geçebilecek seviyede fiyatlar dikkat çekiyor.

Fiyatlar cep yakıyor: En ucuzu 200 bin TL!

BARINMA, ÖĞRENCİLERİN EN BÜYÜK GİDERİ

Prestijli vakıf üniversitelerinin yurt ücretleriyle birlikte, popüler özel yurtlardan Birgül Hanım Yurdu ve Republica gibi seçeneklerin fiyatları öğrenciler için ciddi bir yük haline gelmiş durumda. Güvenli ve konforlu bir ihtiyacı, hem öğrenciler hem de aileler için bütçede en ağır kalemlerden biri olarak öne çıkıyor.

Fiyatlar cep yakıyor: En ucuzu 200 bin TL!

ALTERNATİF ÇÖZÜMLER VE ZORLUKLAR

Paylaşımlı daireler ve evleri, kira ve faturaları paylaşarak maliyetleri düşürse de temizlik, güvenlik ve uyum gibi sorunları beraberinde getiriyor. Aile yanında kalmak ise maliyetleri azaltsa da kampüse uzaklık ve sosyal hayat açısından dezavantajlı olabiliyor.

Fiyatlar cep yakıyor: En ucuzu 200 bin TL!

YURTLAR HÂLÂ TERCİH EDİLİYOR

Öte yandan, yurtlar sunduğu 24 saat güvenlik, temizlik hizmeti ve kampüse yakınlık avantajlarıyla hâlâ birçok öğrencinin öncelikli tercihi oluyor. Yurt fiyatları, konum ve sağlanan imkânlara göre değişiklik gösteriyor. Ayrıca odada kalan kişi sayısı arttıkça maliyetler düşüyor; iki veya üç kişilik odalar, tek kişilik odalara göre daha uygun fiyatlarla sunuluyor. Öğrenciler ve aileler, artan fiyatlar karşısında bütçelerini zorlayarak kendileri için en uygun konaklama seçeneğini bulmaya çalışıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özel üniversitelerde çifte tarife: Türk öğrenciler yabancılardan daha fazla ödüyor
Üniversitelilere büyük destek! Burs veren kurumlar belli oldu: İşte başvuru şartları ve tarihleri
ETİKETLER
#öğrenci
#öğrenci
#yks sonuçları
#yks
#üniversite
#ücret
#yurt
#yurt
#konaklama
#barınma
#Öğrenci Yurtları
#özel yurt
#özel yurtlar
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.