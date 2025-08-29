Menü Kapat
Ekonomi
Editor
 İrem Çınar

Özel üniversitelerde çifte tarife: Türk öğrenciler yabancılardan daha fazla ödüyor

29.08.2025
29.08.2025
tercih sonuçları belli oldu. Devlet üniversitelerinde kontenjanlar tamamen dolarken, vakıf üniversiteleri beklediği ilgiyi göremedi. Öğrenciler ve veliler yüksek eğitim ücretlerinden şikâyetçi. Ancak ortaya çıkan bir durum tartışmaları daha da alevlendirdi.

TGRT Haber ekibinin yaptığı araştırmaya göre, bazı vakıf üniversiteleri Türk öğrencilerden yabancı öğrencilere kıyasla neredeyse iki kat ücret talep ediyor. Yani aynı bölümde okuyan yabancı öğrenciler, Türk öğrencilerden yaklaşık yüzde 50 daha az ücret ödüyor.

YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN ÜCRETLER YARI YARIYA DÜŞÜYOR

TGRT Haber muhabiri Erdal Kuruçay’ın telefonla aradığı üniversitelerden alınan fiyatlar bu gerçeği gözler önüne serdi. Birçok özel üniversite yabancı öğrenciler için ciddi indirimler uyguluyor, hatta bazıları ücretleri yarı yarıya düşürüyor.

Kayıt dönemi yaklaşırken özel üniversitelerin bu çifte tarifesi, hem öğrencilerin hem de velilerin tepkisini çekiyor.

ETİKETLER
#üniversite
#üniversite tercihleri
#özel üniversite
#Üniversite üctetleri
#Vakıf Üniversiteleri
#Öğrenci Ücretleri
#Yabancı Öğrenciler
#Varyant Ücret
#Eğitim Politikası
#Ekonomi
