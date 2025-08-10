2025 üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreciyle birlikte heyecanlı bekleyiş başladı.

Adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen yerleştirme sürecinde sonuçların açıklanması, adayların geleceğini şekillendirecek önemli bir adım.

Öğrenciler, sonuçlarla birlikte hangi üniversite ve bölümlere yerleştiklerini öğrenebilecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan akademik takvime göre üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Bu nedenle, YKS tercih sonuçlarının en geç 1 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıllardaki takvimler incelendiğinde, YKS tercih sonuçlarının genellikle Ağustos ayının son haftasında açıklandığı görülüyor.

2025 YKS tercih sonuçlarının da benzer bir zaman diliminde açıklanması öngörülüyor.

ÖSYM'nin tercih sonuçlarına ilişkin resmi açıklamayı önümüzdeki günlerde yayımlaması bekleniyor.