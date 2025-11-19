Askeri kargo uçağı kazasından her şey bir anda oldu! 5 saniye detayı

Gürcistan'da 20 askerin şehit olduğu C-130 askeri kargo uçağı kazasıyla ilgili tüm incelemeler titizlikle yürütülüyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yaptığı açıklamada, kara kutunun incelenmesinin iki ay kadar sürebileceğini söyledi.

Ön bulgulara göre kesin olmamakla birlikte ilk kuyruğun koptuğunu aktaran Bakan Güler, "Daha sonra da üçe bölünüyor. Bunlar kara kutudan çıkacak. Kara kutu şuan TUSAŞ tarafından inceleniyor" dedi. C130’ların 1957’den beri kullanıldığını aktaran Bakan Güler, “1999’da bir kez motor yangını çıkmış sağ salim inmiş. Bu nedenle genel itibariyle güvenli bir uçak" diye konuştu.

UÇAK HAVA DİRENCİYLE PARÇALANMIŞ OLABİLİR

Havacılık tekniğine göre; uçağın kuyruk kısmını kaybetmesinin ardından kontrol neredeyse imkansız hale gelir. Kuyruk kopmasından sonra uçağın ağırlık merkezinin öne kayması, uçağın burnunun tamamen kontrol edilemez duruma sokuyor. Bu direnç uçak burnu, kanatları ve motorlarını parçalayabilir. Uçağın düştüğü sırada çekilen videoda, 4 motor da yerinde duruyor. Kuyruk kısmının kopmasının ardından uçağın burnu, bir süre sonra hava direnci nedeniyle parçalanmış olabilir.

KUYRUK ENKAZIN UZAĞINDAN BULUNMUŞTU...

Kuyruğun uçaktan uzak mesafeye düşmesi, bu parçanın havada kopmasının ardından pilotların bir süre uçağı kontrol etmeye çalıştığını, kontrolün imkansız hale gelmesine rağmen, havada tutunmaya çalıştıklarının işareti de olabilir.

KARGODAKİ 6 TONLUK YÜKLER

Soruşturma sırasında dikkate alınan diğer bir durum ise, kargodaki 6 tonluk yük paletleri. Bu paletler uçağın arkası kısmına yüklü bulunuyordu. Azerbaycan'daki etkinliklere katılan savaş uçakları için götürülen malzeme, uçakla geri getiriliyordu. 6 tonluk yük, C-130 tipi uçaklar için fazla bir ağırlık değil. Bu uçaklar, teknik verilerine göre 19 tona kadar malzeme taşıyabilir. Havadan malzeme indirme yeteneğine sahip bu tip askeri uçaklarda, malzeme sıkı bağlanıyor ve gerekirse arka bölümden kapı açılarak havadan atılabiliyor. Yükün denge sorunu yaratıp yaratmadığı da bilinmiyor. Yük, uçağın kontrolsüz hareketlere girmesi üzerine kuyruk kısmına ağırlık bindirmiş de olabilir.