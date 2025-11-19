Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Askeri kargo uçağı kazasından her şey bir anda oldu! 5 saniye detayı

Gürcistan'da 20 askerimizin şehit olduğu C-130 askeri kargo uçağı kazasında, yaşananların 5 saniye içinde gerçekleştiği tahmin ediliyor. Kuyruk kopunca, uçağın burnunun tamamen kontrol dışı kaldığı ve hava direnciyle parçalandığı düşünülüyor.

KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
19.11.2025
09:22
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
09:29

Gürcistan'da 20 askerin şehit olduğu C-130 askeri kargo uçağı kazasıyla ilgili tüm incelemeler titizlikle yürütülüyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yaptığı açıklamada, kara kutunun incelenmesinin iki ay kadar sürebileceğini söyledi.

Ön bulgulara göre kesin olmamakla birlikte ilk kuyruğun koptuğunu aktaran Bakan Güler, "Daha sonra da üçe bölünüyor. Bunlar kara kutudan çıkacak. Kara kutu şuan TUSAŞ tarafından inceleniyor" dedi. C130’ların 1957’den beri kullanıldığını aktaran Bakan Güler, “1999’da bir kez motor yangını çıkmış sağ salim inmiş. Bu nedenle genel itibariyle güvenli bir uçak" diye konuştu.

Askeri kargo uçağı kazasından her şey bir anda oldu! 5 saniye detayı

UÇAK HAVA DİRENCİYLE PARÇALANMIŞ OLABİLİR

Havacılık tekniğine göre; uçağın kuyruk kısmını kaybetmesinin ardından kontrol neredeyse imkansız hale gelir. Kuyruk kopmasından sonra uçağın ağırlık merkezinin öne kayması, uçağın burnunun tamamen kontrol edilemez duruma sokuyor. Bu direnç uçak burnu, kanatları ve motorlarını parçalayabilir. Uçağın düştüğü sırada çekilen videoda, 4 motor da yerinde duruyor. Kuyruk kısmının kopmasının ardından uçağın burnu, bir süre sonra hava direnci nedeniyle parçalanmış olabilir.

Askeri kargo uçağı kazasından her şey bir anda oldu! 5 saniye detayı

KUYRUK ENKAZIN UZAĞINDAN BULUNMUŞTU...

Kuyruğun uçaktan uzak mesafeye düşmesi, bu parçanın havada kopmasının ardından pilotların bir süre uçağı kontrol etmeye çalıştığını, kontrolün imkansız hale gelmesine rağmen, havada tutunmaya çalıştıklarının işareti de olabilir.

Askeri kargo uçağı kazasından her şey bir anda oldu! 5 saniye detayı

KARGODAKİ 6 TONLUK YÜKLER

Soruşturma sırasında dikkate alınan diğer bir durum ise, kargodaki 6 tonluk yük paletleri. Bu paletler uçağın arkası kısmına yüklü bulunuyordu. Azerbaycan'daki etkinliklere katılan savaş uçakları için götürülen malzeme, uçakla geri getiriliyordu. 6 tonluk yük, C-130 tipi uçaklar için fazla bir ağırlık değil. Bu uçaklar, teknik verilerine göre 19 tona kadar malzeme taşıyabilir. Havadan malzeme indirme yeteneğine sahip bu tip askeri uçaklarda, malzeme sıkı bağlanıyor ve gerekirse arka bölümden kapı açılarak havadan atılabiliyor. Yükün denge sorunu yaratıp yaratmadığı da bilinmiyor. Yük, uçağın kontrolsüz hareketlere girmesi üzerine kuyruk kısmına ağırlık bindirmiş de olabilir.

Askeri kargo uçağı kazasından her şey bir anda oldu! 5 saniye detayı
ETİKETLER
#Gündem
