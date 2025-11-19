Menü Kapat
Editor
 | Özge Sönmez

Organize suç örgütlerine darbe! Çok sayıda şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 106 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Şüphelilerin silah kaçakçılığı, dolandırıcılık, zimmete para geçirme gibi suçlardan arandıkları tespit edildi.

AA
19.11.2025
19.11.2025
saat ikonu 07:56

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 9 ilde 12 ayrı örgütüne yönelik son 2 haftadır jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 106 şüpheliyi yakaladıklarını belirtti.

Şüphelilerden 68'inin tutuklandığını, 34'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını aktaran Yerlikaya, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bilgisini paylaştı.

VATANDAŞLARI BÖYLE DOLANDIRMIŞLAR

Yerlikaya, organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği , , gibi suçlardan vatandaşların zarar görmesini engellediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, Kahramanmaraş'ta, sürücü belgesi sınavlarında başarısız olan şahıslar adına sahte sürücü belgesi düzenledikleri, Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Balıkesir'de silah kaçakçılığı yaptıkları, Antalya'da sosyal medya üzerinden vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Muğla'da yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız için ödenen nakdi yardımları zimmetlerine geçirdikleri, Tekirdağ ve Yalova'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Manisa ve Bitlis'te tefecilik yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı."

Operasyonlarda emeği geçenleri tebrik eden Yerlikaya, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine, organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

