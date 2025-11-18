Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
19°
Editor
 Murat Makas

Kazakistan'da yangın faciası: 9'u çocuk 12 kişi öldü

Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde bulunan bir köyde 2 katlı evde yangın çıktı. Yangın sonucu 9'u çocuk 12 kişi öldü.

Kazakistan'da yangın faciası: 9’u çocuk 12 kişi öldü
’ın Türkistan bölgesinde bulunan Jetisay ilçesinin Algabas köyünde 2 katlı bir evde çıkması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Türkistan Bölgesi Acil Durumlar Departmanı tarafından yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Algabas köyünde iki katlı bir evde yangın ihbarı alındığı belirtilerek, itfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasıyla yangının evi tamamen kapladığının tespit edildiği kaydedildi.

Kazakistan'da yangın faciası: 9’u çocuk 12 kişi öldü

ACİL SERVİSLER ÇALIŞIYOR

Açıklamada, "Yangının söndürülmesi sırasında evden bilinçsiz halde üç kişi tahliye edildi ve sağlık ekiplerine teslim edildi. İçeride 9’u çocuk olmak üzere 12 kişi halde bulundu. Komşuların anlattıklarına göre, yangın öncesi evde bir etkinlik yapıldı. Yangın 360 metrekarelik bir alanda tamamen söndürüldü. Olay yerinde acil servisler çalışıyor. Soruşturma başlatıldı, yangın nedeni araştırılıyor" denildi.

YANGINDAN 3 KİŞİ YARALI KURTULDU

Kazakistan Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangından 3 kişinin ise olarak kurtulduğu ifade edilerek, yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kazakistan'da yangın faciası: 9’u çocuk 12 kişi öldü

CUMHURBAŞKANI TOKAYEV’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ise yangında hayatı kaybedenler için başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Sözcüsü Ruslan Celdibay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Tokayev’in Jetisay ilçesindeki evde yangında insanların hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziyelerini ilettiğini kaydederek, "Hükümete ve bölge valiliğine ölenlerin yakınlarına gereken tüm yardımı sağlama ve olayın nedenini araştırma talimatı verdi" ifadelerini kullandı.

