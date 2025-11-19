Bahçelievler'de suç örgütüne operasyon: Gözaltılar var

Kategoriler
İstanbul
Türk polisi organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor. İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda, örgütle bağlantısı tespit edilen çok sayıda şüpheli yakalandı.
Bahçelievler’de polis ekiplerinin ilçe genelinde yaptığı uygulamalar sırasında şüpheli hareketlerde bulunan 3 kişi durduruldu. Yapılan incelemede, şüphelilerin yurt dışı kaynaklı talimatlarla bir suç örgütü yöneticisinin fotoğrafının yer aldığı pankartla görüntü çektikleri belirlendi.
Belirlemeler sonucunda şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, adreslerde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu tüfek, 2 otomatik tabanca ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Çalışmalar kapsamında bağlantılı oldukları belirlenen 5 kişi daha gözaltına alındı. Böylece toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyona ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine karşı amansız bir mücadele sürdürüyoruz. İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi görev bilinci, dikkatleri ve amansız takipleri için tebrik ediyorum. Suç örgütlerine nefes aldırmayacağız" ifadelerini kullandı.