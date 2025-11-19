Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Bahçelievler'de suç örgütüne operasyon: Gözaltılar var

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Suç örgütü yöneticisinin fotoğrafının bulunduğu pankartla görüntü çeken şüpheliler yakalandı. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.11.2025
saat ikonu 01:35
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
saat ikonu 01:35

Türk polisi örgütlerine yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor. İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda, örgütle bağlantısı tespit edilen çok sayıda şüpheli yakalandı.

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİNİN FOTOĞRAFIYLA POZ VERDİLER

Bahçelievler’de polis ekiplerinin ilçe genelinde yaptığı uygulamalar sırasında şüpheli hareketlerde bulunan 3 kişi durduruldu. Yapılan incelemede, şüphelilerin yurt dışı kaynaklı talimatlarla bir suç örgütü yöneticisinin fotoğrafının yer aldığı pankartla görüntü çektikleri belirlendi.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Belirlemeler sonucunda şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, adreslerde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu tüfek, 2 otomatik tabanca ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Çalışmalar kapsamında bağlantılı oldukları belirlenen 5 kişi daha gözaltına alındı. Böylece toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bahçelievler'de suç örgütüne operasyon: Gözaltılar var

BAKAN YERLİKAYA'DAN POLİSLERE TEBRİK

Operasyona ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine karşı amansız bir mücadele sürdürüyoruz. İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi görev bilinci, dikkatleri ve amansız takipleri için tebrik ediyorum. Suç örgütlerine nefes aldırmayacağız" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 7 suçlu Türkiye'ye getirildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Necati Arabacı'ya önce tahliye sonra tutuklama
ETİKETLER
#organize suç
#Polis Operasyonu
#Suç Örgütü Lideri
#Silah Ele Geçirme
#İstanbul Bahçelievler
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.