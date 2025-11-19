Bahçelievler'de suç örgütüne operasyon: Gözaltılar var

Türk polisi organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor. İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda, örgütle bağlantısı tespit edilen çok sayıda şüpheli yakalandı.

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİNİN FOTOĞRAFIYLA POZ VERDİLER

Bahçelievler’de polis ekiplerinin ilçe genelinde yaptığı uygulamalar sırasında şüpheli hareketlerde bulunan 3 kişi durduruldu. Yapılan incelemede, şüphelilerin yurt dışı kaynaklı talimatlarla bir suç örgütü yöneticisinin fotoğrafının yer aldığı pankartla görüntü çektikleri belirlendi.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Belirlemeler sonucunda şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, adreslerde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu tüfek, 2 otomatik tabanca ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Çalışmalar kapsamında bağlantılı oldukları belirlenen 5 kişi daha gözaltına alındı. Böylece toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN POLİSLERE TEBRİK

Operasyona ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine karşı amansız bir mücadele sürdürüyoruz. İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi görev bilinci, dikkatleri ve amansız takipleri için tebrik ediyorum. Suç örgütlerine nefes aldırmayacağız" ifadelerini kullandı.