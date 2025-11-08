Necati Arabacı'ya önce tahliye sonra tutuklama

Asliye Ceza Mahkemesince Organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı hakkında başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

NECATİ ARABACI'YA TAHLİYE KARARINA İTİRAZ

İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi, Necati Arabacı hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli yağma" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verdi. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Arabacı hakkındaki tahliye kararına itiraz etti.

YENİDEN TUTUKLAMA KARARI

Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Necati Arabacı hakkındaki tahliye kararını kaldırdı. Mahkeme, Arabacı hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

1 AY ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

Kamuoyunda "Hells Angels (Cehennem Melekleri)" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı'nın, 5 Ekim'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edilmiş, Arabacı İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arabacı, 8 Ekim'de çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.