16°
Gündem
 Onur Kaya

Necati Arabacı'ya önce tahliye sonra tutuklama

Bir ay önce İzmir'de Türkiye'ye giriş yaparken yakalanıp tutuklanan Cehennem Melekleri adlı suç örgütünün lideri Coşkun Necati Arabacı hakkında tahliye kararı çıktı. Ancak Başsavcılığın itirazı üzerine Arabacı hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.

08.11.2025
08.11.2025
03:38

Asliye Ceza Mahkemesince elebaşı Coşkun Necati Arabacı hakkında başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

NECATİ ARABACI'YA TAHLİYE KARARINA İTİRAZ

26. Asliye Ceza Mahkemesi, Necati Arabacı hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli " suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verdi. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Arabacı hakkındaki kararına etti.

YENİDEN TUTUKLAMA KARARI

Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Necati Arabacı hakkındaki tahliye kararını kaldırdı. Mahkeme, Arabacı hakkında yeniden kararı verdi.

Necati Arabacı'ya önce tahliye sonra tutuklama

1 AY ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

Kamuoyunda "Hells Angels (Cehennem Melekleri)" olarak bilinen örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı'nın, 5 Ekim'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edilmiş, Arabacı İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arabacı, 8 Ekim'de çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Cehennem Necati lakaplı Coşkun Necati Arabacı tutuklandı
