Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Cehennem Necati lakaplı Coşkun Necati Arabacı tutuklandı

"Köln’ün babası" ve "Cehennem Necati" olarak tanınan ve Hells Angels (Cehennem Melekleri) suç örgütünün yöneticisi olan Coşkun Necati Arabacı tutuklandı. Arabacı Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken yakalanmıştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cehennem Necati lakaplı Coşkun Necati Arabacı tutuklandı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 23:22
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 23:30

'de Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken yakalanan 53 yaşındaki Coşkun Necati Arabacı, tutuklandı.

Cehennem Necati lakaplı Coşkun Necati Arabacı tutuklandı

TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPACAĞI ÖĞRENİLDİ, YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütünün kurucusu ve yöneticisi olduğu iddia edilen Coşkun Necati Arabacı’nın Türkiye’ye giriş yapacağı yönünde istihbari bilgiye ulaştı. Bunun üzerine 5 Ekim tarihinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak Adnan Menderes Havalimanı’nda operasyon düzenlendi. Sırbistan’ın başkenti Belgrad’dan İzmir’e gelen Arabacı, ekiplerce gözaltına alındı.

Cehennem Necati lakaplı Coşkun Necati Arabacı tutuklandı


Emniyetteki işlemleri tamamlanan Arabacı, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Arabacı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Yerlikaya duyurdu! 7 suç örgütüne operasyon: Milyarlık mal varlığı tespit edildi
Ehliyetlerine el konulan sürücüleri hileyle kurtardılar! Şebeke üyeleri yakalandı
ETİKETLER
#izmir
#tutuklama
#organize suç
#Adnan Menderes Havalimanı
#Türkiye'ye Giriş
#Coşkun Necati Arabacı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.