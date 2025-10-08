Ehliyetlerine el konulan sürücüleri hileyle kurtardılar! Şebeke üyeleri yakalandı

Denizli'de trafiğe alkollü çıkmaktan yakalanan ve ehliyetlerine el konulan sürücüleri tespit ederek hile yoluyla sonuç değiştiren şebekeye operasyon yapıldı. Şebekenin trafik kontrollerinde alkol sınırını aşmaktan haklarında işlem yapılan ve ehliyetlerine el konulan kişileri takibe alarak sürücü belgelerini geri alabilme vaadinde bulunduğu tespit edildi.

EMNİYET TAKİBE ALDI



Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, trafik kontrollerinde yasal sınırın üzerinde alkol promili tespit edilen ve sürücü belgelerine belirli süreyle el konularak idari para cezası uygulanan sürücülere, ehliyetlerini geri aldırma vaadiyle ulaşan şebekeyi takibe aldı.

EHLİYETLERİNİ GERİ ALMA VAADİYLE HASTANE SONUÇLARINI DEĞİŞTİRDİLER



Ehliyetlerini geri alabilecekleri vaat edilen sürücüleri, aynı gün içerisinde sağlık kuruluşlarında yeniden kan verdirdikleri ve farklı yöntemlerle tahlil sonuçlarını değiştirip promil oranlarını yasal sınırın altında gösterdikleri tespit edilen şebekenin 24 üyesi, farklı zamanlarda düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Suç şebekesine yönelik soruşturmanın tamamlanmasına yönelik olarak dün ve bugün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, çok sayıda polis ekibiyle belirlenen adreslere baskın yapıldı. Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 18 şüpheli daha gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheli hakkında, adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.