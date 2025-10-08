Menü Kapat
TGRT Haber
16°
 Banu İriç

Ehliyetlerine el konulan sürücüleri hileyle kurtardılar! Şebeke üyeleri yakalandı

Denizli'de ehliyetine el konulan sürücüleri tespit ederek hileli biçimde sürücü belgelerini geri aldırmaya çalışan şebeke çökertildi. Alkollü araç kullanmaktan ceza alan şoförlerin sonuçlarını hastane yoluyla değiştirdikleri ortaya çıktı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 19:52
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 19:54

Denizli'de trafiğe alkollü çıkmaktan yakalanan ve ehliyetlerine el konulan sürücüleri tespit ederek hile yoluyla sonuç değiştiren şebekeye operasyon yapıldı. Şebekenin trafik kontrollerinde alkol sınırını aşmaktan haklarında işlem yapılan ve ehliyetlerine el konulan kişileri takibe alarak sürücü belgelerini geri alabilme vaadinde bulunduğu tespit edildi.

Ehliyetlerine el konulan sürücüleri hileyle kurtardılar! Şebeke üyeleri yakalandı

EMNİYET TAKİBE ALDI


Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, trafik kontrollerinde yasal sınırın üzerinde alkol promili tespit edilen ve sürücü belgelerine belirli süreyle el konularak idari para cezası uygulanan sürücülere, ehliyetlerini geri aldırma vaadiyle ulaşan şebekeyi takibe aldı.

Ehliyetlerine el konulan sürücüleri hileyle kurtardılar! Şebeke üyeleri yakalandı

EHLİYETLERİNİ GERİ ALMA VAADİYLE HASTANE SONUÇLARINI DEĞİŞTİRDİLER

Ehliyetlerini geri alabilecekleri vaat edilen sürücüleri, aynı gün içerisinde sağlık kuruluşlarında yeniden kan verdirdikleri ve farklı yöntemlerle tahlil sonuçlarını değiştirip promil oranlarını yasal sınırın altında gösterdikleri tespit edilen şebekenin 24 üyesi, farklı zamanlarda düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Ehliyetlerine el konulan sürücüleri hileyle kurtardılar! Şebeke üyeleri yakalandı

Suç şebekesine yönelik soruşturmanın tamamlanmasına yönelik olarak dün ve bugün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, çok sayıda polis ekibiyle belirlenen adreslere baskın yapıldı. Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 18 şüpheli daha gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheli hakkında, adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

