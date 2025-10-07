Yeni yılda vergiler, cezalar ve ücretler ne kadar olacak? 2026'da hepsi değişecek

KİRALANAN BİNEK OTOMOBİL GİDERLERİ



Kiralanan binek otomobillerinin her birine ait aylık kira bedeli 2025 yılında 37 bin lira olmuştu. Yüzde 23 artması tahmin edildiğinde bu rakamın 45 bin 510 lira olması bekleniyor.



Satın alınan binek otomobillerde ise yine 2024 yılında ÖTV ve KDV tutarlarının en fazla 990 bin liralık kısmı gider kabul edilebiliyordu. Bu tutarın 1 milyon 217 bin 700 liraya yükselmesi bekleniyor. Ayrıca binek otomobillere ilişkin yakıt, tamir, bakım, otopark, otoyol, köprü, sigorta gibi giderlerin de en fazla yüzde 70’i kazançtan düşülebiliyor.



ÖTV ve KDV hariç ilk iktisap bedeli (2025 yılı için) 1 milyon 100 bin lirayı, bu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak satın alındığı hallerde, amortismana tabi tutarı (yine 2025 yılı için) 2 milyon 100 bin lirayı aşan binek otomobillerinde, en fazla bu tutarlara isabet eden amortismanlar kazançtan indirilebiliyor. Söz konusu sınırlar 2025 yılında sırasıyla 1 milyon 353 bin ve 2 milyon 583 bin lira olarak uygulanacak.