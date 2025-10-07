Yeni yılda vergiler, cezalar ve ücretler ne kadar olacak? 2026'da hepsi değişecek

Kategoriler
Yeni yılla birlikte birçok ödeme ve kazanç kaleminde değişiklikler yaşanacak. 2025 yılına ait Yeniden Değerleme Oranı'nın belli olmasının ardından 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren vergi, harç, cezalar, çalışanların yemek ve ulaşım ücretleri yükselecek.
Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Yeniden Değerleme Oranı da belirlenmiş oluyor.
ÜFE verisinin 12 aylık ortalaması Yeniden Değerleme Oranı'nı oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı. Bu yıl ise yüzde 22-24 aralığında bir rakam çıkması tahmin ediliyor.
Yeniden Değerleme Oranı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisiyle azaltılıp artırılabiliyor.
HANGİ KALEMLERDE DEĞİŞİKLİK YAŞANACAK?
NTV'nin haberine göre, Yeniden Değerleme Oranı'nın açıklanmasıyla birlikte vergi, harç, ceza, çalışanların yemek ücretleri, ulaşım giderleri, kira vergisindeki istisna, temettü geliri olanların beyan sınırı, 5 yıl içinde alınan ve satılan gayrimenkullerden elde edilen kazanç vergisi, fatura ve amortisman sınırı, binek oto giderleri, emlak vergisi, IMEI kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalemde değişiklik yaşanacak. Değişiklikler 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla devrye girecek.
YEMEK KARTI ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?
Yemek kartı ücretleri şu anda en düşük 240 lira + KDV olarak uygulanıyor. Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 23 olması halinde yemek kartının günlük yemek ücreti KDV hariç tutarının 295.2 liraya çıkması bekleniyor.
GÜNLÜK ULAŞIM GİDERLERİ
İşverenlerce çalışanlara servis imkânı sağlanmadığı durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin (2025 yılında) 126 liraya kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna tutuluyordu. Bu rakamın 155 lira olması bekleniyor.
KİRA GELİRİ VERGİSİ İSTİSNASI
Kira gelirlerini beyan eden mükellefler için istisna uygulanıyor. 2025 yılında bu tutar 47 bin liraydı, yüzde 23 oranında artması tahmin edildiğinde kira istisnasının 57 bin 810 liraya çıkması bekleniyor. (Kira istisnası, bir yıllık kira geliri eğer 47 bin liranın altında kalıyorsa vergi ödemesinin çıkmaması anlamına geliyor.)
BEYAN SINIRI HANGİ SEVİYEYE YÜKSELECEK?
Temettü gelirleri, iş yeri kira gelirleri veya birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirleri gibi, tevkifata (vergi kesintisi) tabi menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyanında kullanılan sınır tutarının 330 bin liradan 405 bin 900 liraya çıkması bekleniyor.
Herhangi bir tevkifat veya istisna uygulamasına tabi olmayan gayrimenkul ve menkul sermaye iratlarında (yurtdışı banka faiz geliri gibi) ise 18 bin liradan 22 bin 140 liraya yükselmesi bekleniyor.
GAYRİMENKUL SATIŞI
Ticari faaliyet kapsamında yapılan satışlar hariç olmak üzere, en az 5 yıl süreyle elde tutulduktan sonra satılan gayrimenkullerden sağlanan kazançtan gelir vergisi ödenmiyor. 5 yıllık süre dolmadan satılan gayrimenkullerden sağlanan kazançlar için istisna tutar 120 bin liradan 147 bin 600 liraya çıkması bekleniyor.
FATURA VE AMORTİSMAN SINIRI NE KADAR ARTACAK?
Fatura düzenleme sınırı ve doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlara ait sınır 9 bin 900 liradan 12 bin 177 liraya yükselmesi bekleniyor.
KİRALANAN BİNEK OTOMOBİL GİDERLERİ
Kiralanan binek otomobillerinin her birine ait aylık kira bedeli 2025 yılında 37 bin lira olmuştu. Yüzde 23 artması tahmin edildiğinde bu rakamın 45 bin 510 lira olması bekleniyor.
Satın alınan binek otomobillerde ise yine 2024 yılında ÖTV ve KDV tutarlarının en fazla 990 bin liralık kısmı gider kabul edilebiliyordu. Bu tutarın 1 milyon 217 bin 700 liraya yükselmesi bekleniyor. Ayrıca binek otomobillere ilişkin yakıt, tamir, bakım, otopark, otoyol, köprü, sigorta gibi giderlerin de en fazla yüzde 70’i kazançtan düşülebiliyor.
ÖTV ve KDV hariç ilk iktisap bedeli (2025 yılı için) 1 milyon 100 bin lirayı, bu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak satın alındığı hallerde, amortismana tabi tutarı (yine 2025 yılı için) 2 milyon 100 bin lirayı aşan binek otomobillerinde, en fazla bu tutarlara isabet eden amortismanlar kazançtan indirilebiliyor. Söz konusu sınırlar 2025 yılında sırasıyla 1 milyon 353 bin ve 2 milyon 583 bin lira olarak uygulanacak.
IMEI KAYIT ÜCRETİ
IMEI kayıt ücretinin 45 bin 614 liradan 56 bin lira seviyelerine yükselmesi bekleniyor.
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI
Yurt dışı çıkış harcı 1000 lira olarak uygulanıyor. Yüzde 23 artması halinde 1230 liraya çıkması bekleniyor.