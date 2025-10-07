Menü Kapat
Bakan Yerlikaya duyurdu! 7 suç örgütüne operasyon: Milyarlık mal varlığı tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 il merkezli 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 78 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yaklaşık değeri 1 Milyar 40 Milyon TL olan mal varlığına tedbir kararı uygulandığı açıklandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 08:15
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 08:15

Bakan Yerlikaya sosyal medyada yaptığı açıklamada, 7 il merkezli 7 ayrı örgütüne yönelik düzenlendiğini bildirdi. Operasyonlar kapsamında yakalanan 78 kişiden 46’sı tutuklanırken, 27'si adli kontrol hükümleri uygulandı. Yaklaşık değeri 1 Milyar 40 Milyon TL olan mal varlığına tedbir kararı uygulandı.

7 ADET İŞ YERİ, 1 ADET DÜKKAN, 6 ADET KONUT...

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"7 il merkezli 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 78 şüpheliyi yakaladık, 46’sı tutuklandı, 27'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Yaklaşık değeri 1 milyar 40 milyon lira olan mal varlığına tedbir kararı uygulandı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kırklareli, Giresun, Samsun ve Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Muğla'da göçmen kaçakçılığı suçunu organize şekilde işledikleri, Kırklareli'nde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri üzerinden usulsüz rapor aldırarak haksız kazanç elde ettikleri, Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Giresun, Diyarbakır, Samsun ve Karaman'da zor durumdaki vatandaşlarımıza yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda ‘Suçtan Kaynaklanan Değerlerini Aklama’ suçunu işleyen şüphelilere ait yaklaşık değeri 1 milyar 40 milyon lira olan; 7 adet iş yeri, 1 adet dükkan, 6 adet konut, 4 adet araç ve 1 adet arsa için tedbir kararı uygulandı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

