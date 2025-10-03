Bakan Yerlikaya'dan polislere net mesaj: Beklentilerini çok iyi biliyorum

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Suç ve suçlularla mücadeleyi yılın 365 günü 24 saat sürdüren kahraman polislerimizin çalışma koşullarıyla ilgili konular, ayak üstü konuşularak geçiştirilemeyecek kadar önemlidir. İlk kez Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, atamalarda daha hakkaniyetli ve kurumsal gereksinimlere uygun Görev Puanı Sistemi’ne geçilmiştir.

"HER BİR KONUYLA İLGİLİ TİTİZLİKLE ÇALIŞIYORUZ"

Emniyet Teşkilatında birimlerin ve personel ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla standart kadro çalışması 2025 yılı sonunda tamamlanacak ve 2. Şark konusu ile ilgili değerlendirme kamuoyuna duyurulacaktır. 2025 yılının Aile Yılı olması nedeniyle önceki yıllarda yılda 2 kez yapılan mazeret atamaları, bu yıl her ay yapılmaya başlanmıştır ve böyle devam edecektir. Polislerimizin beklentilerini çok iyi biliyorum. Her bir konuyla ilgili titizlikle çalışıyoruz. İnşallah zamanı geldiğinde hep birlikte neler olduğunu göreceğiz!"

